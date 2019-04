Côte d'Ivoire : Réforme CEI, Gon Coulibaly hausse le ton face à Moriféré

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Les discussions sur la réforme de la CEI ont connu un point d'achoppement ce jeudi. Le ton est monté d'un cran entre le PM Amadou Gon Coulibaly et l'opposant Bamba Moriféré.

Réforme de la CEI, Gon Coulibaly en colère

Les échanges se poursuivent entre gouvernement et opposition afin de trouver un consensus à propos de la Commission électorale indépendante (CEI). Les discussions ne se déroulent pour autant pas sans quelques manifestations d'humeur de la part des acteurs politiques ivoiriens.

L'illustration à cette situation a été donnée lors de la rencontre de ce jeudi 4 avril 2019, entre le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le président du Rassemblement du Peuple de Côte d'Ivoire (RPCI).

Le Professeur Moriféré a en effet proposé, en plus des discussions séparées entre la société civile et les partis d’opposition, la tenue d’une « conférence nationale » sur la réforme de la CEI. Cette dernière proposition a certainement été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, d'autant plus que le chef du gouvernement n'a pu se contenir.

« Il faut que ça s’arrête », a martelé le Premier ministre ivoirien, avant de recadrer l'ancien compagnon de Laurent Gbagbo : « D’une part, je n’ai pas mandat pour ça, d’autre part le pays a des institutions qui fonctionnent. Il n’en est pas question. Tu arrêtes ça! Vous pensez qu’on est dans un coup d’Etat ? On n'est pas dans une transition, le pays fonctionne. »

D'autres participants à ces discussions, notamment le Secrétaire exécutif du PDCI Maurice Kakou Guikahué, a tenté d'apaiser l'atmosphère en précisant les choses. Mais cette intermède a permis de savoir l'état d'esprit qui anime les acteurs politiques à un an et demi de la présidentielle de 2020.