France: La Cathédrale Notre dame de Paris en feu

C’est un symbole français et réligieux à savoir la Cathédrale Notre Dame de Paris qui a été en proie aux flammes ce lundi 15 avril 2019.



Notre Dame de Paris en flammes

Ce n’est pas un début de semaine heureux qu’il a été donné de vivre par les français, ce lundi 15 avril 2019. La Cathédrale Notre Dame de Paris, bâtisse gothique, symbole de la capitale française et du catholicisme avec ses 28 millions de visiteurs annuels a été frappée par un incendie ce début de semaine. L’incendie qui s’est déclaré aux alentours de 18h 50, aurait pris son origine dans les combles du monument avant d’en atteindre les sommets. La flèche, caractéristique de la Cathédrale s’est éffondrée, avec elle, la toiture. Présents dès les premières heures du drame, les services de sauvetage ont émis des doutes sur le sauvetage de la bâtisse. La priorité ayant été donnée aux vies humaines environnantes, les « trésors » du monument pourraient également être perdus selon des sources officielles qui émettent un possible rapport entre les travaux de rénovation de l’édifice et l’incendie dévastateur. Face à ce drame, des voix se sont très vite élevées pour exprimer la compassion des peuples amis à la France. De la chancelière allemande Angela Merkel au président américain, Donaldn Trump en passant par le président français Emmanuel Macron, la consternation a été largement exprimée.

Contexte particulier

Ce drame survient le premier jour de la semaine sainte qui conduit à la Pâques qui sera célébrée le 21 avril prochain. Le président Emmanuel Macron qui était atendu en début de soirée ce lundi pour présenter ses mesures relatives à la question des « gilets jaunes » a annulé son allocution pour se rendre, avec le Premier ministre Edouard Philippe sur le parvis de la Cathédrale. « Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous », s’est-il plaint.