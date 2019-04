Football : Voici le programme complet des 52 rencontres de la Can 2019

Les phases finales de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2019) de football se dérouleront du 21 juin au 19 juillet en Egypte. Voici le calendrier des 52 matches de la CAN 2019, ainsi que les résultats et classements actualisés au fur et à mesure de cette 32e édition.

CAN 2019: Calendrier, résultats et classements de la Coupe d'Afrique

CAN 2019 : CLASSEMENTS DES GROUPES*

*Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes sont qualifiés en huitièmes de finale.

A ► (Cairo International Stadium/Le Caire) : A1. Egypte, A2. RD Congo, A3. Ouganda, A4. Zimbabwe

B ► (Alexandria Stadium/Alexandrie) : B1. Nigeria, B2. Guinée, B3. Madagascar, B4. Burundi

C ► (30 June Stadium/Le Caire) : C1. Sénégal, C2. Algérie, C3. Kenya, C4. Tanzanie

D ► (Al Salam Stadium/Le Caire) : D1. Maroc, D2. Côte d’Ivoire, D3. Afrique du Sud, D4. Namibie

E ► (Suez Stadium/Suez) : E1. Tunisie, E2. Mali, E3. Mauritanie, E4. Angola



F ► (Ismailia Stadium/Ismailia) : F1. Cameroun, F2. Ghana, F3. Bénin, F4. Guinée Bissau

CAN 2019 : PHASE DE GROUPES*

*Horaires en temps universel (TU), soit deux heures de moins qu'en Egypte.

Vendredi 21 juin –

EGYPTE-ZIMBABWE à 20h au Caire [groupe A]

Samedi 22 juin –

RD CONGO-OUGANDA à 14h30 au Caire [groupe A]

NIGERIA-BURUNDI à 17h à Alexandrie [groupe B]



GUINEE-MADAGASCAR à 20h à Alexandrie [groupe B]

Dimanche 23 juin –

MAROC-NAMIBIE à 14h30 au Caire [groupe D]

SENEGAL-TANZANIE à 17h au Caire [groupe C]

ALGERIE-KENYA à 20h au Caire [groupe C]

Lundi 24 juin –

COTE D’IVOIRE-AFRIQUE DU SUD à 14h30 au Caire [groupe D]

TUNISIE-ANGOLA à 17h à Suez [groupe E]

MALI-MAURITANIE à 20h à Suez [groupe E]

Mardi 25 juin –

CAMEROUN-GUINEE-BISSAU à 17h à Ismailia [groupe F]

GHANA-BENIN à 20h à Ismailia [groupe F]

Mercredi 26 juin –

NIGERIA-GUINEE à 14h30 à Alexandrie [groupe B]

OUGANDA-ZIMBABWE à 17h au Caire [groupe A]

EGYPTE-RD CONGO à 20h au Caire [groupe A]

Jeudi 27 juin –

MADAGASCAR-BURUNDI à 14h30 à Alexandrie [groupe B]

SENEGAL-ALGERIE à 17h au Caire [groupe C]

KENYA-TANZANIE à 20h au Caire [groupe C]

Vendredi 28 juin –

TUNISIE-MALI à 14h30 à Suez [groupe E]

MAROC-COTE D’IVOIRE à 17h au Caire [groupe D]

AFRIQUE DU SUD-NAMIBIE à 20h au Caire [groupe D]

Samedi 29 juin –

MAURITANIE-ANGOLA à 14h30 à Suez [groupe E]

CAMEROUN-GHANA à 17h à Ismailia [groupe F]

BENIN-GUINEE-BISSAU à 20h à Ismailia [groupe F]

Dimanche 30 juin –

MADAGASCAR-NIGERIA à 16h à Alexandrie [groupe B]

BURUNDI-GUINEE à 16h au Caire [groupe B]

OUGANDA-EGYPTE à 19h au Caire [groupe A]

ZIMBABWE-RD CONGO à 19h au Caire [groupe A]

Lundi 1er juillet –

AFRIQUE DU SUD-MAROC à 16h au Caire [groupe D]

NAMIBIE-COTE D’IVOIRE à 16h au Caire [groupe D]

KENYA-SENEGAL à 19h au Caire [groupe C]

TANZANIE-ALGERIE à 19h au Caire [groupe C]

Mardi 2 juillet –

BENIN-CAMEROUN à 16h à Ismailia [groupe F]

GUINEE-BISSAU-GHANA à 16h à Suez [groupe F]

MAURITANIE-TUNISIE à 19h à Suez [groupe E]

ANGOLA-MALI à 19h à Ismailia [groupe E]

Can 2019 : Huitième de finale

Vendredi 5 juillet –

H1 : 1er groupe D - 3e groupe B/E/F à 16h au Caire

H2 : 2e groupe A - 2e groupe C à 19h au Caire

Samedi 6 juillet –

H4 : 2e groupe B - 2e groupe F à 16h à Alexandrie



H3 : 1er groupe A - 3e groupe C/D/E à 19h au Caire

Dimanche 7 juillet –

H5 : 1er groupe B - 3e groupe A/C/D à 16h à Alexandrie

H6 : 1er groupe C - 3e groupe A/B/F à 19h au Caire

Lundi 8 juillet –

H7 : 1er groupe E - 2e groupe D à 16h à Suez

H8 : 1er groupe F - 2e groupe E à 19h à Ismailia

Can 2019 : quarts de finale

Mercredi 10 juillet –

Q1 : Vainqueur H2 - Vainqueur H1 à 16h au Caire

Q2 : Vainqueur H4 - Vainqueur H3 à 19h au Caire

Jeudi 11 juillet –

Q3 : Vainqueur H7 - Vainqueur H6 à 16h à Suez



Q4 : Vainqueur H5 - Vainqueur H8 à 19h au Caire

Can 2019 : demi-finales

Dimanche 14 juillet –

D1 : Vainqueur Q1 - Vainqueur Q4 à 16h au Caire

D2 : Vainqueur Q3 - Vainqueur Q2 à 19h au Caire

CAN 2019 : MATCH POUR LA 3e PLACE

Mercredi 17 juillet – Perdant demi-finale 1-Perdant demi-finale 2 à 19h au Caire

CAN 2019 : FINALE

Vendredi 19 juillet – Vainqueur demi-finale 1-Vainqueur demi-finale 2 à 19h au Caire