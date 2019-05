Côte d'Ivoire : Guillaume Soro revient sur la mort de Sam Bockarie

N'étant plus astreint au devoir de réserve après sa démission du perchoir, Guillaume Soro a entrepris de faire des révélations ces derniers temps. L'ancien leader des Forces nouvelles (FN) a donc levé un coin de voile sur les circonstances de la mort de Sam Bockarie, un mercenaire sierra-léonais.

Les confessions rebelles de Guillaume Soro

Au plus fort de la crise ivoirienne, un mercenaire venu de Sierra-Leone, le tristement célèbre Sam Bockarie alias Mosquito a fait parlé de lui dans l'Ouest ivoirien. Cet ancien lieutenant de Foday Sankoh avait en effet rejoint le MPIGO et s'était illustré par l'atrocité de ses crimes de guerre.

Des villages entiers détruits, des personnes amputées de leurs bras (manche longue ou manche courte), des femmes enceintes éventrées... telles étaient la marque déposée de ce sanguinaire, ancien compagnon de maquis de Charles Taylor. Il était d'ailleurs accusé d'avoir tué Félix Doh (N'Dri Saint Clair à l'état civil), patron du MPIGO, pour prendre le contrôle de l'ouest.

À en croire les rapports officiels, Sam Bockarie a été tué par les forces libériennes, le 6 mai 2003, alors qu'il tentait de regagner Monrovia à partir de son repaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui a bien pu le pousser à sortir précipitamment du pays pour se faire allumer par l'armée du Libéria ?

Lors de l'une de ses nombreuses tournées dans le Nord ivoirien, Guillaume Soro a tenu à revenir sur le combat que ses hommes ont engagé contre l'ancien rebelle du Front révolutionnaire uni (RUF).

Guillaume Soro parle du combat contre Sam Bockarie

« Un jour le département d’État Américain m’a contacté pour dire qu’il y avait un rebelle Sierra Léonais du nom de Sam Bockarie qui était dans l’ouest de la Côte d’Ivoire et que eux, ils n’étaient pas d’accord parce qu’ils recherchaient ce monsieur. Et que si nous on ne se dissociait pas de ça, les États Unis allaient se mettre contre le MPCI », a-t-il déclaré.

Puis, il ajoute : « J’ai demandé à Cherif d’aller à l’ouest pour combattre les Libériens pour qu’ils sortent de nos frontières. Chérif est resté là-bas et il m’a appelé pour dire Guillaume c’est dur sur nous Sam Bockarie est en train de désarmer nos éléments et en train de les tuer, je n’ai pas de munition, je n’ai pas de réserve. J’ai dit j’arrive. J’ai pris des munitions et des réserves avec Vetcho qui était mon chef d’État-major particulier. Quand je suis arrivé à Man, Vetcho m’a dit patron ne reste pas ici à Man, continue à Bouaké et je lui ai laissé la cargaison voilà comment Vectho est allé soutenir Chérif, Loss avec le capitaine Souley et ils ont repoussé les Libériens où Sam Bockarie a trouvé la mort. »