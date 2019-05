C'était le SHOW avec la bière BOCK au Femua 12

SOLIBRA, avec sa marque BOCK, s'est illustrée de fort belle manière à l'occasion de la 12e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua 12).

SOLIBRA à travers sa marque BOCK, a tenu en haleine le nombreux public du FEMUA 12

De véritables moments de partages et de retrouvailles dans une ambiance de convivialité autour des sonorités urbaines et du terroir, c'est ce qu'il nous a été donné de constater lors de l'apothéose de cet événement culturel organisé par le mythique groupe zouglou ivoirien, Magic System, le samedi 28 avril 2019. C’était à l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS), où a eu lieu l’évènement.

C'est dans cette enceinte qui a également abrité les athlètes des jeux de la Francophonie, que SOLIBRA a élu domicile. A travers l’ouverture d’un ‘’village BOCK’’, sur lequel ont été implanté une dizaine de maquis et de restaurants. L’entreprise leader des boissons en Côte d’Ivoire a déployé sur le terrain, un impressionnant dispositif. Ce qui a permis de tenir en haleine les milliers de festivaliers venus d’horizons diverses pour vivre de près la 12e édition du FEMUA. Des écrans géants, des prestations d'artistes de renom, des animations culturelles, des distributions de gadgets et autres tee-shirts à l'effigie de l'entreprise ont également été les grandes attractions de cet évènement culturel.

« Nous accompagnons le FEMUA parce que c’est un évènement culturel. BOCK accompagne la culture ivoirienne parce que BOCK fait partir du patrimoine culturel des Ivoiriens », a expliqué M. Adjo Luis Gerard, chef de produit BOCK. Le bilan de cette participation de Solibra, a-t-il soutenu, reste largement positif en ce sens que le village BOCK a été pris d’assaut par les festivaliers venus d’horizons divers.

L’organisation était parfaite, a fait savoir Diego, un franco-Mexicain qui a surtout apprécié la fraîcheur des bières. « On a des bières en quantité et c’est parfait pour accompagner un festival digne de ce nom tel que le FEMUA », a-t-il poursuivi. Un autre festivalier, un Franco-camerounaise, s’est plutôt laissé conquérir par la qualité du dispositif sécuritaire mis en place.

Rendez-vous a été pris pour la 13e édition, où les responsables de la marque ont promis d’associer leur image à l'événement.