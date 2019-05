Cameroun - Football : Bonne nouvelle pour cet attaquant !

Blessé depuis sept mois, Vincent Aboubakar a fait son retour sur la pelouse lors de la victoire du FC Porto (4-0) contre CD Aves. Le buteur des Lions indomptables a disputé les dernières minutes de la rencontre.

Vincent Aboubakar est apte à quelques semaines du début de la CAN.

Voilà une nouvelle qui devrait réjouir les supporters des Lions indomptables. Victime d’une rupture totale du ligament croisé du genou gauche en septembre, Vincent Aboubakar a fait son retour à la compétition samedi. L’attaquant camerounais a fait son entrée en jeu lors de la victoire de son club le FC Porto face au CD Aves (4-0) lors de la 30e journée de Liga portugaise. Pour son retour, le joueur de 27 ans n’a disputé que les dix dernières minutes de la rencontre.

Le retour de Vincent Aboubakar est une bonne nouvelle pour les Lions indomptables. Celui-ci pourrait être rappelé en sélection nationale pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Il avait manqué une bonne partie des éliminatoires de la CAN 2019 suite à sa blessure. Celui-ci avait pourtant bien entamé la saison avec 4 buts en six matches de championnat. Sa blessure lors de la 6e journée de championnat l’avait coupé dans son élan et l’a donc écarté des terrains de longs mois.

Vincent Aboubakar avait déjà repris l’entrainement à la mi-avril avec Porto, mais son état ne lui permettait pas sans doute de reprendre de sitôt la compétition. Avec son retour, le sélectionneur des Lions indomptables Clarence Seedorf tient un renfort de choix pour la défense du titre de champion d’Afrique. Surtout que l’ancien buteur de Cotonsport de Garoua avait inscrit le but de la victoire lors de la dernière CAN au Gabon. En Egypte, le Cameroun sera opposé au Bénin, au Ghana et à la Guinée Bissau en phase poules.