People: Royal Baby 4 , Meghan Markle donne un prince à Harry

Meghan Markle, la duchesse de sussex a donné naissance à son premier bébé, ce jour du 6 Mai 2019 dans la matinée. Moins d’un an après le mariage princier, cet enfant était attendu par la famille royale, ainsi que par tous les sujets du palais de Buckingham.

Meghan Markle aurait accouché selon son vœu

Très tôt ce matin de 6 mai 2019, le « royal baby 4» voit le jour. L’accouchement de Meghan Markle a été annoncé sur le compte Instagram officiel du couple princier. Une phrase sans équivoque a donné le sexe de l’enfant : «It’s a boy » (c’est un garçon), avant de laisser place à un communiqué royl officiel qui a donné plus de détails sur l'accouchement de son altesse. Selon un communiqué du palais de Kensington le prince Harry a assisté à l’accouchement qui a eu lieu tôt ce matin à 5h26. « La mère de la duchesse, Doria Ragland, qui est folle de joie de l’arrivée de son premier petit-enfant, est avec leurs Altesses Royales dans le cottage de Frogmore », précise la note royale. Toute chose qui laisse à croire que Meghan Markle pourrait avoir donné naissance à son premier bébé dans la nouvelle demeure du couple, situé sur l propriété de Windsor, à une trentaine de kilomètre de Londres. Notons que l’actrice Meghan Markle avait crevé l’écran dans la série SUITS : Avocats sur mesure, du réalisateur Aaron Korsh et produit par Universal Pictures, dans le rôle de Rachel Zane Ross de la saison 1 à 7, avant de rencontrer son époux de prince. L’anecdote de leur première rencontre révèle que Meghan Markle ne savait pas qui était Harry, lorsque le prince l’aborde, lors d’un séjour américain. près leur marige, le père de Meghan Markle qui l'avait abandonnée à sa naissance avait demandé pardon à sa fille , dans une vidéo qui avait fait le buzz, et à laquelle la famille royale n'avait fait aucun commentaire.