Le prix de l’huile végétale a connu une ascension fulgurante au cours d’un mois. Celui-ci a augmenté de 7,5 % en un mois et de 32 % en un an. Une augmentation qui est due à des précipitations excessives en Asie et en Asie du Sud-Est, ainsi qu’à une production limitée de cette denrée.

L’importance de l’huile végétale dans l’alimentation

L’huile végétale est importante dans la préparation de nos différents mets, en Afrique comme sur les autres continents. Cependant, le prix de certaines huiles a connu des fluctuations : une baisse pour certaines et une hausse pour d’autres. Cela contribue à l’augmentation globale des prix des produits alimentaires. Selon l’indice de la FAO, publié le 6 décembre dans le rapport de novembre, le prix des produits alimentaires a atteint 127,5 points, ce qui représente une augmentation de 0,5 % par rapport au mois d’octobre et de 5,7 % sur une base annuelle.

Parmi ces huiles végétales, l’huile de palme est particulièrement touchée par la hausse des prix, alimentée par une production limitée due à des précipitations excessives en Asie du Sud-Est. Le prix de l’huile de soja, quant à lui, est soutenu par une forte demande mondiale. Face à des perspectives d’offre resserrées, les prix de l’huile de tournesol et de colza ont également augmenté. De plus, les prix de l’huile de soja continuent d’être soutenus par une demande mondiale accrue, tandis que ceux des huiles de colza et de tournesol ont bondi en raison de perspectives d’offre toujours limitées.

La valeur de certains aliments sur le marché

Pendant que le prix de l’huile végétale est à la hausse, certains produits ont vu leur coût diminuer. Par exemple, le sucre a connu une baisse de 2,4 % en rythme mensuel, en raison de bonnes perspectives de récoltes en Inde, en Thaïlande et au Brésil. De même, le prix de la viande a reculé de 0,8 % par rapport au mois de novembre, une baisse attribuée à une demande modérée de viande de porc. À l’inverse, le prix des produits laitiers a enregistré une hausse modérée de 0,6 % sur une base mensuelle, soutenue par une demande accrue de poudre de lait.