Côte d'Ivoire: Couper décaler, Arafat dj reçoit un soutien de poids

Arafat dj place énormément d' espoir dans son prochain titre dont la sortie est prévue pour le vendredi 10 mai 2019. L'auteur de "Kpangor" annonce une véritable tuerie grâce à sa nouvelle trouvaille "Moto Moto". Le "président de la Chine" est très attendu par ses fans, d' autant plus que son ex-protégé, Ariel Sheney, cartonne avec son nouveau tube "Amina".

Arafat dj reçoit le soutien de Mix Premier

"Moto Moto" d' Arafat dj sort officiellement le vendredi 10 mai 2019. Selon le "Yorobo", ce son arrive pour tout chambouler. Depuis un moment, le Zeus d' Afrique fait des publications sur les réseaux sociaux pour annoncer la sortie de son "bébé". En attendant, Arafat dj vient de recevoir le soutien d' un poids lourd du couper décaler, en l'occurence Mix Premier.

En effet, Mix Premier a partagé l' affiche promotionnel de "Moto Moto" sur son compte Instagram avec un message sympathique au chef des "Chinois". "Moto moto de dj arafat arrive comme jamais tenez vous prêts", a publié El Panthuro. La réaction des fans d' Arafat dj ne s' est pas fait attendre. Ils ont manifesté leur reconnaissance à Mix à travers des commentaires.

Mais ce soutien de Mix à Arafat risque de lui coûter cher. Et pour cause, les fans du chanteur lui ont reproché de faire de la publicité pour le fils de Tina Glamour. "Mix, encore une pub de lui, je me désabonne de ta page. Lui Arafat, aime quand tous les artistes lui apportent le soutien et en retour, il dénigre ses collègues", a commenté un internaute.

"DJ Mix, tu as toujours été neutre dans les bêtises d'Arafat. Donc ce n' est pas le moment de venir faire sa pub ici. C'est vous tous qu'il dénigre ici donc ne joue pas les solidaires", écrit un autre fan de Mix.

Une chose est sûre, depuis le succès fulgurant d'Ariel Sheney, Arafat dj a la pression sur les épaules. Le boss de la Yorogang rêve de faire mordre la poussière à son ancien protégé. Et cela passe par le succès de "Moto Moto".