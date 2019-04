Musique: les secrets de l'incroyable succès du titre '' Amina'' d' Ariel Sheney

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le titre ''Amina'' d'Ariel Sheney connait un succès phénoménal et pulvérise tous les records. Mis en ligne le vendredi 12 avril dernier, le clip du single avoisine les 3 millions de vues sur youtube en moins de deux semaines. Un proche de l'artiste a confié les secrets de l'incroyable succès de l'artiste couper-décaler.

Quelle a été la stratégie d'Ariel Sheney?

Il était '' le Premier ministre'' de la Yoro Gang durant plusieurs années, et a beaucoup appris auprès de son mentor Arafat Dj. Aujourd’hui, Ariel Sheney ou encore Le colonel Lobofouè met en pratique toutes les connaissances acquises au sein de la YoroGang production. Et cela lui réussit parfaitement bien, en temoigne l'incroyable succès du titre « Amina » . Le Buzz et la communication crées autour de son nouveau titre ont parfaitement fonctionné.

« Comme dans toute bonne famille, nous échangeons énormément avant de prendre une décision. Nous avons décidé de créer un buzz autour de "Amina" avant sa sortie. Nous avons publié les photos de Maria Mobil pour susciter une vive polémique, car nous connaissons notre actrice. Après un bon matraquage, la polémique a été créée. Il nous a fallu juste balancer le titre et tout est parti, » a confié à Abidjanshow.com, un membre du staff d’Ariel Sheney, qui a egalement révélé que la promotion du titre n'a même pas encore debuté.

« La promotion proprement dite du titre Amina n’a pas encore commencé. Nous allons la lancer bientôt. Cela, après des séances de travail avec Sony Music, notre producteur. Nous n’avons pas acheté des vues pour nous faire un nom. Nous avons utilisé simplement une technique connue de tous, qui a marché », a-t-il ajouté.

Poursuivant, le lieutenant d’Ariel Sheney a affirmé que les 2 000 000 de vues atteint la semaine dernière ne sont que les premiers chiffres du début de leur technique de communication. « Attendez-vous donc à un record jamais égalé dans le Couper-Décaler. Les critiques et autres attaques contre Ariel Sheney et Maria Mobil venant de leurs détracteurs leur sont d’une grande aide. Cela, pousse les gens à découvrir leur œuvre. Chose qui leur donne des vues », soutient le proche de Jean Ariel Srè.