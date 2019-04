Musique :Record pour Ariel Sheney et ''Amina'', réaction d'Arafat dj

Le tout dernier single d'Ariel Sheney intitulé Amina, dont le clip a été publié ce vendredi à minuit sur Youtube a franchit le cap des 1 000 000 de vues sur le réseau social de partage video dans la soirée de ce lundi. 1 115 000 vues en mois de 4 jours, du jamais-vu en Côte d'Ivoire.

Ariel Sheney marque un grand coup

L'ancien membre de la Yorogang a le vent en poupe. Le label de production , Sony Music peux déjà se frotter les mains et se réjouir d'avoir engagé '' le petit nouchi d'Abobo''. 1115000 de vues en moins de 4 jours, c'est donc la première fois que cela arrive en Côte d'Ivoire. De quoi rendre '' Le petit nouchi d'Abobo'' tres heureux, puisqu'il a exprimé sa fierté d'avoir atteint ce cap via sa page facebook à travers un post dans lequel Ariel Sheney a adressé ses remerciements à ses fans.

Que peut rapporter un million de vues sur Youtube ?

les utilisateurs de YouTube qui postent des vidéos sur le site sont rémunérés par Adsense qui est le réseau publicitaire de Google, et aussi la plus importante source de revenus de la firme. Il dispose d’un système d’intelligence artificielle qui génère des publicités et paye les vidéastes sur la base d’une formule CPM, c’est-à-dire « Cost per mille », qui signifie ‘coût pour mille visionnages’. Pour chaque millier de « vues » qu’un vidéaste enregistre pour sa vidéo postée sur YouTube, Adsense paie donc un montant qui dépend de plusieurs facteurs. Le CPM moyen sur YouTube serait d’environ 7,6 dollars. Pour une vidéo qui a été regardée 1 million de fois, le créateur gagne donc en moyenne 7.600 dollars moyenne 7.600 dollars ou (environ 6800 euros ou plus de 4 millions de fcfa) ,

La déclaration de guerre d'Arafat dj

Rappelons que l’artiste ivoirien évoluait depuis quelques mois en auto-production, avant de signer avec Sony Music. Son départ de la Yorogang production, dirigée par son mentor Arafat Dj, avait suscité une longue polémique sur la toile. Ariel Sheney s’était pourtant mis à genoux lors du concert de DJ Arafat le 29 décembre 2018 à l’Ivoire Golf Club pour lui demander publiquement pardon. Quelques jours après la sortie fracassante du clip '' Amina'' de son ex-protégé, Arafat dj, dans une video publiée en direct sur facebook, a fait savoir à son ex-poulain q'il n'a pas oublié cette sépération. « J’ai pardonné, mais je n’ai pas oublié », a-t-il soutenu. Accusant Ariel Sheney de vouloir le mépriser et l'attaquer, il lui a donc déclaré: « la guerre vient de recommencer ».