Côte d'Ivoire : Drogba renforce ses liens avec un partenaire

Didier Yves Tébily Drogba, ex footballeur international et capitaine des éléphants de Côte d'Ivoireprofite de son séjour abidjanais pour renforcer ses acquis avec la Société de limonaderie et de brasserie africaine (Solibra), l'un de ses sponsors majeurs.

Drogba et Solibra renforcent leurs acquis

L'idylle qui dure depuis plus d'un an entre l'icône mondiale du football, Didier Drogba et SOLIBRA, presente encore de belles perspectives. L'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire a en effet, effectué une visite de courtoisie, mardi , 07 Mai 2019, dans les locaux de son sponsor à Treichville sur le boulevard Valery Giscard d'Estaing (VGE).

Si rien n'a filtré de la trentaine de minutes d'échanges avec les patrons de la Brasserie. On sait néanmoins que l'ancien capitaine des Éléphants a évoqué plusieurs idées avec le Directeur Général Francis Batista , le DCM Julien Zayro et le Directeur Marketing Landry Diambra.

Il faut rappeler que depuis une année déjà, Didier Drogba a formalisé un contrat de partenariat avec la brasserie pour mener des actions citoyennes sur toute l'étendue du territoire national et même au-delà des frontières ivoiriennes.

Des actions ont d'ailleurs déjà été menées à la grande satisfaction des deux parties. Pour des réalisations des projets de la Fondation de Didier Drogba et la marque de boisson bock de la société de Limonaderie et de brasserie d’Afrique. Ils ont ensemble initié une collecte de fonds de 5 francs sur chaque bouteille identifiant le nom du footballeur. Ainsi cette campagne de collecte de dons a été estimée à plus de 70 millions de francs. C’est une méthode pour inculquer à tous les valeurs de partage.

L’objectif de cette campagne est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables.