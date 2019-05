Côte d'Ivoire: Ahoussou Jeannot refoulé à une réunion du RHDP

Ahoussou Jeannot n’a pas pu assister ce mardi 07 Mai 2019 à Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan-Cocody à une réunion urgente du conseil politique du Rassemblement

des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Ahoussou Jeannot refoulé à une réunion du RHDP

Ahoussou Jeannot, le Président du sénat ivoirien qui s’est invité à cette rencontre n’aura pas pu assister à la réunion convoquée par le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, par ailleurs président du RHDP. La réunion du premier conseil politique du RHDP composé d’un peu plus de 135 personnes, a laissé un bien malheureux invité. Et pour cause.

Celui qui se dit ‘’fidèle’’ à Henri Konan Bédié et ‘’loyal’’ à Alassane Ouattara, selon plusieurs sources, n’était pas en réalité concerné par cette rencontre, étant donné qu’il n’est ni RHDP ni membre du conseil politique dudit parti. Il se dit que le Président du sénat aurait été convoqué par méprise par le secrétariat du Président du RHDP. Arrivé sur les lieux, il a été poliment prié par le Président du directoire dudit parti, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, de se retirer.

Récemment, au cours d’une cérémonie à Daoukro, sur les terres d’Henri Konan Bédié, Ahoussou Jeannot déclarait à la surprise générale ceci: «Je suis fidèle au président Henri Konan Bédié, fidèle à toute épreuve. Ne confondez pas la fidélité et la loyauté. Le chien est fidèle à son maître. Quand le chien va à la chasse et qu’il ramène du gibier, le maître mange la chair et ne donne que les os au chien qui le lendemain va tuer encore. Je suis dans cette position. On a besoin de rectitude. Je suis loyal à notre nation, je suis loyal au président Alassane Ouattara, je suis loyal au gouvernement. Souvent, la loyauté et la fidélité se confrontent mais quand la loyauté et la fidélité se retrouvent, alors c’est l’homme dans toute sa dimension, dans toute sa splendeur ».

Une position hybride qui avait fini par agacer plus d’un au RHDP dont principalement l’ancien Ministre Adama Bictogo qui n’a pas manqué d’enjoindre Ahoussou Jeannot de rendre le tablier s’il n’est pas prêt à rejoindre le RHDP. « La politique se nourrit de courage et d’autres valeurs. On ne peut être PDCI la nuit et RHDP le jour. Allez-y leur dire que notre patience a atteint ses limites », avait-il lâché qui veut l’entendre.