Musique : Maalhox le vibeur traite Arafat dj de pleurnichard et attaque Trace Africa

La dernière video diffusée par Arafat dj dans laquelle il se plaignait du fait qu'il lui est desormais interdit d'accéder aux locaux de Trace Africa, a suscité le courroux du rappeur camerounais Maalhox le Vibeur qui a traité Arafat dj de pleurnichard. L'artiste camerounais s'en est également pris à Trace Africa.

Maalhox le Vibeur attaque Arafat dj pour ses nombreuses plaintes

Les incessantes vidéos d'Arafat dj deviennent de plus en plus agaçantes, et ce n'est pas le rappeur camerounais, Maalhox le Vibeur qui dira le contraire. La dernière vidéo d'Arafat dj dans laquelle il informait qu'il était desormais consideré comme persona non grata dans les locaux de Trace Cote d'Ivoire a complètement mis le camerounais dans tous ses états. Arafat dj a une fois de plus accusé la directrice de cette entreprise, Nadège Tubiana, de comploter contre lui et son dernier single intitulé ''moto moto'' Cette video a fait réagir le rappeur camerounais, par ailleurs patron du Label '' Zone 2 rap'', Maalhox le Vibeur, qui a traité Arafat dj de ''pleurnichard et de suçeur''.

Pour lui, ce comportement d'Arafat dj qui se plaint tout le temps, ne peut en aucun cas faire avancer la musique francophone. ''C’est avec ces suçeurs et pleurnichards comme ça que l’Afrique francophone veut rivaliser avec le Nigeria un jour ? », s’est indigné Maalhox qui semble être dégouté par le fait que le boss de la Yorogang considère Nadège Tubiana comme sa mère. « Nadège Tubiana est devenue ta mère ? Bientôt elle va même devenir ton dieu. » Puis de poursuivre « Trace rend les artistes francophones misérables. Regardez comment Arafat Dj chiale. Cela, parce qu’il veut passer à la télé et avoir des vues sur YouTube. Mets-toi à genoux comme longuè longuè et demande pardon chouagne », a declaré Maalhox le Vibeur qui semble être remonté contre cette chaine.

Maalhox le Vibeur est un artiste dont les productions sont souvent censurées par les canaux de diffusion à cause des paroles un peu trop osées, et des clips exposant abondamment les rondeurs et potentiels fessiers des jeunes filles. Il avait déja eu des embrouilles avec Trace Africa en 2017 qui refusait de diffuser ses clips et depuis lors il a fait du web, sa veritable plateforme de promotion. Et cela lui réussit très bien puisque ses chansons explosent les records d'écoute en ligne et trenscendent le pays des Lions indompables.