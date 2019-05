Moto moto: l'agent de dj Arafat foutu à la porte à Trace Radio

Plus rien ne va entre Dj Arafat et Trace Radio Côte d’Ivoire. Nadeige Tubiana, la directrice de la station a interdit la diffusion de « Moto Moto », le dernier son de l’artiste sur les ondes de sa radio, selon Beerus Sama lui-même dans son dernier Facebook live.

Dj Arafat interdit à Trace Radio, son agent Yves Tchétché refoulé

Dj Arafat ne comprend pas ce qu’il a bien pu faire à Nadeige Tubiana pour qu’elle lui en tienne autant rigueur. Le chanteur couper-décaler a évoqué dans la soirée de mardi la mésaventure de son chargé de communication du nom de Yves Tchétché, à Trace Radio Côte d’Ivoire.

Selon Beerus Sama ou encore El Kana, vous avez du choix pour nommer le Daishikan InfluenMento, Yves Tchetche aurait été dépêché par lui à Trace radio Abidjan avec la bande-son de « Moto moto », le titre qu’il a sorti pour répondre à « Amina » de Ariel Sheney. Grande fut sa surprise lorsque sur place ce dernier découvre qu’il est blacklisté son artiste et lui.

Le vigile posté à l’entrée de la radio lui aurait fait savoir qu’ Arafat dj (Ange Didier) et lui-même Yves Tchetche ne sont pas les bienvenus à la station. « Yves Tchetche est venu chez moi récupérer Moto moto pour qu’il puisse déjà commencer à le rentrer en play-lits pour le booster. Il arrive là bas (à Trace radio Côte d’Ivoire, ndlr), les gardiens le bloquent. »

Après l’insistance de son chargé de communication, le gardien l’aurait laissé entrer. Ce dernier aurait ensuite failli perdre son poste pour la non-application de cette consigne de ses dirigeants. Cet incident se serait produit hier mardi, selon Arafat dj lui-même. « Il a vu son nom interdit. Ange Didier - dj Arafat interdit d’entrée à Trace », ce qui pour lui sonne bien comme un boycottage de ses oeuvres.

À ses followers il lance « La chine, c’est juste pour vous dire à quel point c’est dommage. Mais moi personnellement, Trace, ne me jouez même pas. Je vais faire tout ce qu’il faut pour que vous ne jouiez plus aucun de mes sons. Je préfère les choses ainsi parce que les histoires dans lesquelles l’on veut me mettre la honte devant mes collègues artistes, mes petits frères, même en carrière, je ne suis pas leur camarade…, je ne peux pas accepter de me faire ridiculiser de la sorte dans mon propre pays. Donc Mme Nadeige Tubiana, vous seule savez pourquoi vous prenez ce type de décisions. J’ai annulé la marche de mes fans parce que je n’étais même pas informé de sa tenue… »

Visiblement très en colère, l’artiste adresse un message à Trace Radio Côte d’Ivoire « Ne me jouez plus même. Avec ou sans vous, je suis toujours Dj Arafat. Je vais tout faire pour ne plus que vous ayez à jouer ma musique. Mettre mon nom sur des listes, tout cela ne sert à rien… »

L’artiste coupé-décalé semble avoir un sérieux problème avec Nadeige Tubiana, la patronne de la station abidjanaise de cette radio.