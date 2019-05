Côte d'Ivoire : Le MERS lance officiellement le laboratoire Nexus

Le ministère ivoirien de l'Enseignement superieur et de la Recherche scientifique (MERS), a procédé jeudi 09 mai 2019, au lancement du Laboratoire mixte internationale (LMI) Nexus. C'est le pôle scientifique et d'innovation de l'Université de Cocody, situé à Bingerville qui a abrité la cérémonie de lancement de ce projet, une initiative conjointe de la France et de la Côte d'Ivoire.;

La Côte d'Ivoire à travers le MERS et la France lance un important projet

Le laboratoire Nexus se situe dans la vision du ministère ivoirien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS). Elle a pour objectif de developper des services climatiques pour accompagner les économies locales et des politiques publiques d'atténuation des émmisions de gaz à effet de serre, d'adaptation pour une agriculture durable et de développement des énergies renouvelables. Ce laboratoire mixte étudiera simultanément les interactions entre les domaines du climat, de l'eau, de l'énergie et de l'agriculture « pour assurer un développement durable ». Annick Diener, représentant l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, a encouragé l'ensemble des acteurs qui y participent, à mutualiser leurs efforts.

Pour le Pr. Arsène Kobea, l'un des coordonateurs du projet, le Lmi Nexus permettra d'accélérer l'accès à l'électricité pour des millions d'africains tout en limitant le recours aux énergies fossiles et en augmentant les rendements agricoles pour assurer la sécurité alimentaire à une population grandissante ».

Représentant de l’Institut de recherche pour le développement (Ird)Dr. Jean Marc Hugard, pour qui ce projet constitue l'un des principaux outils déployés par l'institution qu'il represente, il a indiqué que le Lmi Nexus s'inscrit dans la durée avec une période d'incubation de 2 ans et une autre de consolidation de 3 ans, de 2019 à 2023. Les différentes structures prenant part au projet, ont présenté successivement leurs expertises. Ainsi, le Pr Kuamé Kan, premier responsable du Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection de l'Ufhb (Curat) a expliqué que son apport se situe au niveau des données d'observation de la terre et de leur traitement.

Les recherches issues de ce labaratoire mixte a soutenu M. Aboudramane Bamba, représentant la directrice générale de la recherche et de l'innovation du Mers, seront d'un grand apport pour la Côte d'Ivoire dans les domaines qu'elles abordent ».

Notons que ce programme est soutenu en Côte d'Ivoire par le Laboratoire de physique de l’atmosphère et de mécanique des fluides (Lapa-Mf) et le Curat de l'Ufhb. Et France par l'Institut de Géosciences de l'environnement (Ige) de l'université de Grenoble Alpes, et le laboratoire Espace pour le développement (Espace-Dev) de l'université de Montpellier de l'Ird en partenariat avec plusieurs structures.