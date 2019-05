Côte d'Ivoire : Showbiz, Le Magnific et Debordo se "battent" pour Arafat

Le Magnific a sûrement mis Debordo Leekunfa hors de lui quand il s' est rangé du côté d' Arafat dj dans sa guéguerre avec Trace Radio. L' humoriste avait demandé au média de lever la suspension contre le Yorobo. Il a appelé les responsables à jouer "Moto Moto", le dernier son du Zeus d' Afrique. Debordo n' a pas apprécié. Sa réaction n'a pas tardé. Et l' histoire continue.

Le Magnific-Debordo, c'est chaud !

Est-ce le début d' un clash entre Le Magnific et Debordo Leekunfa ? Ces deux acteurs influents du showbiz ivoirien se lancent des piques sur les réseaux sociaux. Tout est parti quand Jacques Silvère Bah, plus connu sous le pseudonyme de Le Magnific, a apporté son soutien à Arafat dj, déclaré persona non grata à Trace Radio. "Je ne vais pas être long, jouez les clips de Arafat dj. C'est tout ce que je vous demande", déclarait l' humoriste sur les réseaux sociaux avant de rappeler l' apport d' Arafat et le couper décaler dans l' ascension de Trace.

Pour des raisons qui lui sont propres, Debordo a mal pris ces propos de Le Magnific. Opah la nation a sèchement recadré Magnific. "Non seulement tes blagues sont pourries, tu es vieux, tu remontes à 50 ans, si tu es malin là, il faut rester dans ton registre de comédie. Tu es humoriste, reste dans ton mouvement d’ humoristes. Quand il y a des d’ humoristes qui meurent ici, on ne te voit pas, et c’ est dans notre mouvement couper décaler, tu viens te mettre‘’, a menacé American Soldier, qui a qualifié les blagues de Le Magnific de "pourries".

Pour sa réaction, Le Magnific a préféré usé d'humour. "Quand tu fais une publication pour défendre Arafat dj, voilà comment on t'attaque sur Facebook. Vous êtes magnifiques comme Yoro", a-t-il répondu avec une image pleine de sens. Avec la récente sortie du Commandant Moriba, il ne serait pas surprenant que Debordo apporte la réplique.