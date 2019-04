Côte d'Ivoire: couper décaler, Arafat face à un gros challenge

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Depuis la montée en puissance d'Ariel Sheney, Arafat a la pression sur les épaules. Le chef de la " Chine ", surnom donné aux fans de ce dernier, a pris la razzia effectuée par le clip " Amina " de son ancien poulain comme un affront. Depuis, le patron de la Yorogang ne cesse de sonner la mobilisation de ses fans. Le fils de feu Houon Pierre et Tina Glamour vient de lancer un gros défi à ses fans.

Arafat veut 2 millions de vues en 48 heures pour son clip " Lékilé "

Le succès foudroyant du dernier clip d'Ariel Sheney continue d'alimenter les discussions dans le couper-décaler. L'auteur de la chanson " Amina " a pulvérisé les records en en avoisinant les 3 millions de vues en seulement 12 jours de présence sur Youtube. La vidéo postée le 11 avril 2019 attire de plus en plus de mélomanes et fanatiques de cette musique urbaine. De quoi susciter la colère de son ancien mentor, Arafat DJ.

Ariel Sheney a subi les foudres du " Zeus d'Afrique ", qui l'accuse de plagiat dans la chanson " Amina ". " Je ne suis pas là pour acheter les vues parce qu'acheter des vues est devenu un jeu pour les artistes ivoiriens ", avait précisé Houon Ange Didier.

Le " Beerus Sama ", comme l'appellent ses fans, n'entend pas laisser les choses en l'état. Arafat est décidé à démontrer sa force de frappe. Le mardi 23 avril 2019, l'artiste a lancé un appel à tous les " Chinois " pour une grande mobilisation autour de son clip " Lékilé ". En effet, après plus d'un mois sur YouTube (le clip est disponible depuis le 7 mars 2019), Arafat enregistre moins d'un million de vues pour cette vidéo qui peine à convaincre.

" La Chine, on va faire un test parce que je veux reconnaître mes vrais fans sur toutes mes pages. Je veux voir si vous m'aimez vraiment... Celui qui vient prendre mon lien, qu'il le partage à au moins dix de ses gars qui aiment aussi Arafat. Je veux voir quelque chose. Je veux voir si vous pouvez atteindre deux millions de vues en 48 heures. C'est un challenge que je veux relever. Je vais voir vraiment si vous m'aimez ", a déclaré Arafat dans une vidéo.

Arafat réussira-t-il à relever cet énorme défi ? En tout cas, un échec portera sûrement un coup dur à sa carrière. Après le douloureux épisode du concert du Bataclan, le 2 décembre 2017, l'auteur de la chanson " Kpangor " ne peut se permettre un nouveau fiasco.