Couper décaler: C'est gâté entre Debordo, Le Magnific et Eunice Zunon

Debordo Leekunfa s'en est à nouveau pris à l'humouriste, Magnific, en lui adressant des propos très discourtois à propos de la vidéo publiée sur facebook où il exprimait sa désolation face aux millions de vues enregistrées'' de façon frauduleuse'' par le clip du '' Moto moto'' d'Arafat dj. Chose que n'a pas du tout apprecié la Web humouriste ivoirienne Eunice Zunon qui l'a immédiatement fait savoir.

Eunice Zunon n'as pas apprécié la deuxième attaque de Debordo à l'endroit du Magnific

Debordo Leekunfa mutliplie les sorties pour denoncer des actions frauduleuses de la part de son ex-compagnon pour atteindre le million de vues depuis la sortie du dernier single d'Arafat dj intitulé ''Moto moto". Opah la nation s'est dit écoeuré de voir "Arafat dj, une icône du couper decaler" s'adonner à ce genre de pratique, qui selon lui, ternit l'image du mouvement à l'international. ''Je suis déçu par ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux concernant un son qui ne donne même pas l'envie d'écouter. Tous les pays de l'Afrique de l'ouest, de la francophonie assistent à un trucage qui a atteint son paroxysme. Et aprés c'est pour dire que la musique ivoirienne avance, mais vous vous foutez de votre propre gueule'', a declaré Debordo dans un premier temps, avant de s'attaquer à nouveau à l'humouriste Magnific qui, rappelons le, avait manifesté son soutien à Arafat dj dans le litige qui l'oppose à Trace Africa.

"A ce vieux c..., à ce vieux c... de Magnific, j'aimerais te dire d'arrêter de voler les blagues des gens parce que tes blagues, je sais où tu les enlèves. Tu les enlèves chez le vieux père de Denco à Koumassi, il s'appelle Barouba, c'est là-bas tu enlèves tes blagues pour venir trafiquer les gens. tu ne vaux rien. Avec tes suiveurs de petits humouristes qui viennent pour raconter les sales publicités, vous êtes justes embobinés'', a ajouté Debordo Leekunfa.

Ces propos n'ont pas du tout été appréciés par la web humouriste ivoirienne, Eunice Zunon qui à travers un post sur sa page facebook, a ramené l'auteur du Pikimin à l'ordre. ''Franchement Debordo deborde. Dans son direct d’hier il a encore insulté magnific et ce n’est plus fait pour m’amuser. Pour une histoire de couper décaler, on ne va pas salir le nom de nos parents avec une éducation qui laisse à désirer. Ses fans, raisonnez-le", a posté la jeune comedienne ivoirienne sur les réseaux sociaux. On s'imagine déjà le sujet de la prochaine vidéo de la web humouriste qui a été révélée sur la toile en associant plusieurs parties des différentes videos publiées par les célébrités ivoiriennnes.