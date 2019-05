''Moto Moto'' d'Arafat dj proche de battre le record d'Ariel Sheney

Publié ce vendredi à18h30, le clip d'Arafat dj déchire la toile. Tout le monde en parle. Résultat, plus 700 milles vues en moins de 24 heures. Arafat dj est sur le point de battre l'incroyable record d'Ariel Sheney.

Le Moto Moto d'Arafat dj vers le million de vues en 24 heures.

Le dernier single d'Arafat dj intitulé '' Moto Moto'' est enfin disponible depuis ce vendredi 10 mai 2019 après plusieurs tratactions sur la toile. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le clip se comporte très bien sur la plateforme de partage video. 743 232 vues enregistrées sur youtube ce samedi à 9h 24 minutes, heure à laquelle cet artcle a été mis en ligne. Le boss de la Yorogang est donc tout proche de battre le record de son ex poulain, Ariel Sheney qui , avec la video du morceau '' Amina'' avait cumulé 1 millions de vue en 4 jours. Arafat va certainement franchir le cap du million de vues en 24 heures.

Le clip d'Arafat dj, il faut le reconnaitre, est de très bonne qualité. Belles couleurs, beau decor, montage parfait avec de très jolis effets, Arafat dj y a mis les moyens. Se prononçant sur le coût de ce clip, Arafat Dj a confié à abidjanshow.com qu’il lui a coûté la somme de 10.000.000Fcfa. « J’ai voulu du lourd pour mes fans. Lorsque le réalisateur est arrivé avec son projet, je n’ai pas hésité à lui remettre les 10.000.000FCfa qu’il m’a demandé. C’est le réalisateur qui a tout fait dans ce clip. Il a fait les prises de vue dans un entrepôt de Paris. Les filles, les figurants et autres ont été cooptés par lui. Moi, j’ai juste voulu créer un buzz avec l’image de la fille sur la moto ", a ajouté le boss de la Yorogang qui dit ne même pas connaître cette jeune fille que plusieurs internautes avaient comparé à Maria Mabil ( la fille qui a joué le role d'Amina'' dans le clip d'Ariel Shney. « C’est le réalisateur qui a coopté Lyxia, et non moi », a-t-il précisé.