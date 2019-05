Affaire Arafat - Trace : La drôle de réplique de Magnific à Debordo Leekunfa

Après avoir manifesté sonsoutien à Arafat dj dans le litige qui l’oppose à Trace Africa, Magnific a subi la furia de Debordo Leekunfa, qui lui a lancé plusieurs invectives. Réagissant à la sortie de l’ex-ami d’Arafat dj, l’humoriste à fait une drôle de publication pour certainement apaiser les esprits.

Magnific répond à Debordo Leekunfa avec humour

Suite à la suspension du boss de la Yorogang sur la chaîne Trace Africa, l’humoriste ivoirien, Magnific, avait manifesté son soutien à Arafat dj en demandant à la chaîne de lever cette sanction.

" Trace Africa. Je ne vais pas être trop long. Jouez les clips d'Arafat DJ. C'est tout ce que je vous demande. Le Couper-Décaler a fait naître votre chaîne. Le Couper-Décaler l'a fait grandir. Le couper décaler l'a propagée dans le monde entier avec à sa tête Arafat Dj. Soyez reconnaissants un peu… Svp, jouez Arafat, c'est un artiste complet", a publié Magnific sur les réseaux sociaux.

Cette prise de position de l’humoriste n’a pas du tout été appréciée par l’ex-compagnon d’Arafat dj, Debordo Leekunfa, qui s’en est pris à ce dernier. "Non seulement tes blagues sont pourries, tu es vieux, tu remontes à 50 ans, si tu es malin, il faut rester dans ton registre de comédie. Tu es humoriste, reste dans ton mouvement d’humoristes. Moi, je ne t’ai jamais aimé, ce n’est pas de l’amusement, je ne t’ai jamais aimé. Le jour, tu me vois, il faut me dépasser parce que le jour, tu vas t’amuser, tu ne vas pas croire. Je t’attends au tournant ‘’ a déclaré Debordo Leekunfa.

Réagissant à la sortie musclée de Debordo, Le Magnific a tout simplement dédramatisé le sujet, en publiant une image montrant un joueur de football (Lionel Messi) encerclé par 5 adversaires. « Quand tu fais publication pour défendre Arafat dj, voilà comment on t’attaque sur Facebook. Vous êtes magnifiques comme Yoro (pseudo d’Arafat) », a commenté le Magnific.