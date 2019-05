Foot-Côte d’ivoire : Le rétropédalage de Yaya Touré sur sa carrière

Annoncé en retraite par son agent vendredi, l’ancien international ivoirien Yaya Touré a fait une sortie fracassante dimanche sur son avenir. Le joueur de 35 ans se voit encore prendre du plaisir sur les terrains de football.

Yaya Touré, « Je suis prêt à jouer encore quelques années ».

Nouveau rebondissement sur l’avenir de Yaya Touré ! Alors que son agent Dmitry Selyuk avait annoncé la retraite de son joueur vendredi, celui-ci a tenu a faire le point sur sa carrière. Dimanche sur Twitter, l’ancien international ivoirien (97 sélections/19 buts) a pris son agent à contre-pied.

« Il y a eu beaucoup de confusion autour de mon futur récemment. Je veux que ce soit clair que j'aime le football et je suis toujours prêt à jouer encore quelques années », a écrit celui qui était présent lors des célébrations du titre de ses anciens coéquipiers de Manchester City. Le milieu de terrain a toutefois reconnu qu’il comptait bien se tourner vers une carrière d’entraineur mais pas pour le moment.

« Oui, je commence à me préparer pour entraîner mais je ne pense pas encore à m'y consacrer à plein temps », a-t-il précisé sur le réseau social. Alors qu’il fête ses 35 ans ce lundi, Yaya Touré ne compte donc pas raccrocher et vise de nouveaux défis. « Je suis pour le moment prêt et concentré à relever de nouveaux challenges en tant que joueur ! Et ne vous inquiétez pas, quand le moment sera venu, j'annoncerai ma retraite personnellement et officiellement moi-même ! », a conclu l’ancien capitaine des Eléphants.