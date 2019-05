Foot - Côte d’Ivoire : Yaya Touré lâche une bombe sur son avenir !

Ancien capitaine des Eléphants, le milieu de terrain Yaya Touré met un terme à sa carrière. Le joueur de 35 ans était sans club depuis son départ de l’Olympiakos en décembre.

Yaya Touré range définitivement ses crampons.

Une page se tourne définitivement pour Yaya Touré. Vendredi, l’agent de l’ancien international ivoirien a annoncé que son joueur mettait un terme à sa carrière de footballeur. L’ancien capitaine des Eléphants était sans club depuis la rupture de son contrat avec l’Olympiakos (Grèce) en décembre.

En sélection nationale, Yaya Touré a obtenu la consécration en 2015. Alors capitaine de la sélection nationale, le milieu de terrain ivoirien a remporté la Coupe d’Afrique des nations. Ceci après deux échecs en 2006 contre l’Egypte et la Zambie en 2012. Sous le maillot des Eléphants, le géant ivoirien a disputé 104 rencontres et inscrit 19 buts. Il a joué deux Coupe du monde (2006, 2010, 2014) et pris part à six phases finales de la CAN (2006, 2008, 2010, 2012, 2013 et 2015). Le joueur de 35 ans avait déjà pris sa retraite internationale en 2016.

Cette fois, c’est définitif. Son agent Dimitry Seluk l’a fait savoir à Sport24. « Je le dis pour la première fois : Yaya a décidé de mettre fin à sa carrière de champion. (...) La carrière de Yaya a été magnifique et il n’est pas un mendiant prêt à tout pour l’argent », a confié l’intéressé au média russe Sport24. Celui-ci indique Yaya Touré ne quitte pas le football pour autant. « Il a déjà obtenu sa licence et à partir du mois de juin, il pourra devenir adjoint dans n'importe quel club », ajoute Seluk.