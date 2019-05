Béoumi à feu et à sang, Adama Toungara veut descendre sur le terrain

Le conflit qui oppose depuis mercredi dans la ville de Béoumi les communautés malinké et baoulé préoccupe le Médiateur de la République, Adama Toungara, qui se dit très attristé.

Adama Toungara veut ramener le calme à Béoumi

La ville de Béoumi, a connu dans la journée de mercredi 15 mai 2019, de violents affrontements faisant plusieurs blessés et d’importants dégâts matériels et de biens publics. Selon des sources concordantes, ces affrontements ont opposé des jeunes malinké aux jeunes baoulé suite à une altercation entre deux jeunes chauffeurs, l’un, issu de la communauté baoulé et l’autre de la communauté malinké. Le Médiateur de la République note que ces affrontements sont de nature à fragiliser la cohésion sociale et le vivre-ensemble entre les communautés. Au regard de la situation, le Médiateur de la République, conformément à son mandat de renforcement de la cohésion sociale, de promotion de la paix, de protection et de défense des Droits du citoyen, lance un appel au calme et à l’apaisement.

Il invite les communautés à toujours privilégier le dialogue, la concertation dans le règlement des conflits et tout autre différend les opposant et surtout à ne point se faire justice. Le Médiateur de la République encourage les Chefs traditionnels, les Guides religieux et les Chefs des communautés à amplifier les messages de paix, de concorde et de fraternité entre les communautés. Le Médiateur de la République a pris la décision de dépêcher à Béoumi une délégation à l’effet d’écouter et de sensibiliser toutes les parties prenantes à la nécessité de la cohabitation pacifique et harmonieuse entre les communautés. Une cellule de veille composée des autorités administratives, coutumières et de la société civile sera mise en place pour prévenir la récurrence de ces incidents malheureux.

Fait à Abidjan, le 16 mai 2019

Le Médiateur de la République Adama TOUNGARA