Afrique du sud : Arnold Schwarzenegger attaqué lors d’un événement

L’acteur américain Arnold Schwarzenegger a été attaqué samedi à Johannesburg. Il a reçu un violent coup de pied dans le dos alors qu’il discutait avec des fans lors d’un événement sportif qu’il a organisé.

Arnold Schwarzenegger ne compte pas porter plainte.

Plus de peur que de mal pour. Malgré ses 71 ans sonnés, l’acteur américain reste un solide. Le personnage principal de Terminator a été agressé dans le dos par un jeune homme samedi lors d’un événement sportif à Johannesburg.Arnold Schwarzenegger discutait avec ses fans au Sandton Convention Centre de Johannesburg lorsqu'un homme a fait un bond en avant et lui a donné un coup de pied dans le dos. Il a donné des nouvelles rassurantes après cet incident. « Merci de vos préoccupations, mais il n'y a pas à s'inquiéter », a-t-il déclaré sur Twitter . « Je pensais que j'étais juste bousculé par la foule, ce qui arrive souvent. J'ai réalisé que j'avais reçu un coup de pied quand j'ai vu la vidéo, comme vous tous. Je suis content que cet idiot n'ait pas interrompu mon Snapchat », a ensuite plaisanté l’acteur qui a annoncé qu’il ne portera pas plainte.En Afrique du sud, Arnold Schwarzenegger participait à l'Arnold Classic Africa. Il s’agit d’un festival annuel international de multisports initié par l’acteur et ancien gouverneur de Californie. S’agissant de son assaillant, arrêté dans la foulée, il était connu de la police pour des incidents similaires.