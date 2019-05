Debordo Leekunfa explose la mâchoire à Arafat dj

Autrefois des amis intimes, Debordo Leekunfa et Arafat dj sont désormais des ennemis. Et cela s'est confirmé samedi dernier lors d'une violente bagarre qui a éclaté entre les deux hommes.

Debordo Leekunfa et Arafat dj se sont battus

Après les différentes invectives interposées sur les réseaux sociaux, Arafat dj et Debordo Leekunfa ont fini par en venir aux mains dans la nuit du samedi à dimanche à Cocody, revèle abidjanshow.com. Selon le media, les deux ex-amis intimes étaient présents à une soirée organisée à l’espace Ferrari Bar de Cocody Angré. Et c'est le boss de la Yorogang qui aurait cherché la bagarre. Les deux rivaux étant assis dans différents salons, Arafat dj profite de l'absence du garde du corps de Debordo pour envoyer trois de ses éléments sur sa table. Ces derniers seront très poliment repoussés par Opa la nation.

Ayant constaté l'echec de ses envoyés, l'auteur du Moto moto décide de prendre les choses en main. Il se rend lui même sur la table de Debordo Leekunfa pour lui proférer des menaces. Chose qui a mis le concepteur du Pikimin dans une colère noire. Et la risposte a été très fatale. En moins de quelques secondes Debordo Leekunfa s'est levé et a envoyé un violent coup de poing qui a attéri droit dans le visage d'Arafat dj. Le boss de la Yorogang est à terre et saigne de la bouche.

«Le coup a été tellement violent et rapide qu'Arafat Dj ne l’a pas vu venir. Quelques minutes après, il s’est levé et a jeté un verre sur Debordo Leekunfa qui l’a esquivé. Puis, Debordo a à son tour balancé une table sur Arafat Dj qui, affaibli par sa blessure, n’a pu l’éviter'', a expliqué un temoin de la scène à Abidjanshow.com. Cette bagarre est la confirmation de ce que les inséparables d'hier sont aujourd'hui des pires ennemis. La guerre est donc désormais ouverte entre Arafat Dj et Debordo Leekunfa.