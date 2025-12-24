Côte d’Ivoire : Ariel Sheney annonce une pause musicale

Des jours après les obsèques de son épouse Nadiya Sabeh et de son père, Ariel Sheney, artiste ivoirien de Coupé-décalé, annonce une pause.

Ariel Sheney : « Mon deuil commence »

Dans un message émouvant publié sur sa page Facebook dans la soirée de ce mardi 23 décembre 2025, l’artiste ivoirien, Ariel Sheney, a annoncé une pause après les obsèques de son épouse et de son père.

« Au lendemain des obsèques de ma tendre épouse SRÊ NADIYA SABÉH et de notre cher père, le Pasteur SRÊ DJIÉTOHI JEAN, je prends la parole, au nom de la famille SRÊ, avec un cœur rempli d’émotion et de reconnaissance. Nous voulons vous dire un immense MERCI. Merci à Mr le président Allassane Ouattara et à tout le gouvernement ivoirien, à toute la famille artistique, à la famille du showbiz, à la famille des médias,aux Pasteurs, aux Imams et à tout le Corps du Christ. Merci à chaque personne, chaque ami, chaque fan, chaque artiste, chaque collègue, chaque homme et femme de Dieu qui nous a soutenus. Merci aux fans de Nadiya SABEH d’ici et du monde entier, qui ont été bien plus qu’un public mais une véritable famille. Vous avez prié pour nous. Vous nous avez portés par votre amour, votre présence, vos messages, votre force. Vous avez pleuré avec nous, honoré avec nous, et célébré la vie avec nous. Quant à moi, Ariel, votre frère, votre fils,votre ami, votre artiste…Je me suis senti soutenu, porté, entouré. Dans les moments les plus sombres, vous étiez là. Et aujourd’hui je continuerai de louer le Seigneur pour sa grâce, de chanter et de vivre heureux pour eux et en leur mémoire. Mais à l’évidence, une pause s’impose pour moi car, mon DEUIL commence…

Puisse mon créateur me ressourcer durant cette pause qui prendra le temps qu’il faudra pour reconstruire ma nouvelle carapace. De par ma voix, les familles SRÊ, SABEH, DAGRA et familles alliés vous disent merci du fond du cœur. Restons unis dans l’amour, l’humilité et la foi car ils sont partis, mais leur amour demeure en nous. Ils se reposent, mais nous restons debout ensemble. Avec amour et gratitude ! », a écrit Ariel Sheney.