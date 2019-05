Clash Magnific-Debordo Leekunfa, l'ambassadeur Agalawal réagit

L'humouriste ivoirien, Ambassadeur Agalawal a publié une video ce week end pour éclaicir certaines choses dans le clash qui oppose le faiseur de couper decaler Debordo Leekunfa à l'humouriste Magnific.

L'ambassadeur Agalawal '' je ne suis pas dans les clashs de Couper decaler''

Après avoir manifesté son soutien à Arafat dj dans le litige qui oppose le boss de la Yorogang à la chaine de musique, Trace Africa, l'humouriste Le Magnific a, plusieurs fois, été pris à partie sur la toile par Debordo Leekunfa qui avait même menacé de piquer le comédien le jour où leurs chemins se croisaient. Face aux nombreuses invectives du chanteur, Le Magnific a fait une drôle de publication pour titiller Debordo. « Amina= plus 6 millions de vues, Moto moto= 2 millions en 48 heures Voiture de debordo nous tous on a vu… Au garage……. Kiakiakia. Humoriste donne pas nom » a publié Magnific sur les réseaux sociaux. Cette publication a poussé Debordo Leekunfa à faire une vidéo dans laquelle il exhibait ses 3 voitures. Un clash qui semble loin de s'achever.

Face à cette guerre interposée entre les deux artistes ivoiriens, un autre talentueux humouriste, Agalawal a publié une video ce week end pour dementir les rumeurs qui stipulent qu'il aurait attaqué Debordo Leekunfa dans une vidéo où il était en compagnie du Magnific. L'humouriste a indiqué cette video avait été faite dans le cadre d'un clash humouristique entre Magnific et Ramatoulaye. '' C'était juste pour s'amuser entre nous humouristes'' a-t-il précisé . Par ailleurs, l'ambassadeur Agalawal a manifesté la volonté de se tenir très loin des clashs du couper decaler. '' Clash de Couper decaler, où on t'insulte, on insulte tes parents , ta femme , je suis pas dedans'' a-t-il declaré tout en reconnaissant le talent de Debordo Leekunfa, Arafat dj et Ariel Sheney.