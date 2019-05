Média : Une Coalition de concurrents contre Netflix menace son catalogue

Après des années de domination sans véritable concurrence, Netflix va devoir affronter de nombreux acteurs, on pense bien évidemment à Amazon Prime Vidéo -- qui monte en puissance -- mais aussi à Disney qui lancera sa plateforme avant la fin de l'année, ou encore à Apple et Warner Media. Une multiplication des plateformes qui va avoir comme première conséquence d'étaler le contenu.

Le catalogue de Netflix pourrait perdre en consistance au profit de grands groupes media

Chaque société de production va vouloir exploiter ses propres licences. Il faut donc s'attendre à voir disparaître quelques séries et films de Netflix, à l'instar de "Friends" qui appartient à Warner Média et qui pourrait quitter le catalogue à la fin de l'année 2019, lorsque le contrat d'exploitation aura expiré. Même problématique de droits pour la saga Harry Potter, disponible en intégralité sur Netflix ou les série de DC Comics telles Flash ou Arrow. Un impact important pour la plateforme de SVoD, selon le cabinet Nielsen, les films et séries appartenant à Warner Média et NBCUniversal concentreraient 72% du temps passé sur Netflix.

Randall Stepenson, le PDG d'AT&T, qui a racheté Warner Média pour 85 milliards de dollars l'année dernière a confirmé cela à nos confrères de The Verge : "nous allons devoir prendre une grande partie du contenu que nous possédons et qui a fait l’objet d’une licence ailleurs et le remettre dans notre giron [...] dans l’ensemble, le partage d’actifs de ce type n’est pas un bon modèle à partager – ma conviction est qu’ils devraient rester exclusifs". Au passage, rappelons que WarnerMedia regroupe les filiales HBO Films, New Line Cinema, Warner Bros, DC Entertainment et Turner Boradcasting, soit un beau catalogue en perspective.

Netflix est bien conscient de cette problématique et mise depuis plusieurs années sur le contenu original. La firme américaine a investi 8 milliards de dollars dans les contenus originaux en 2018 et plus de 10 milliards sont prévus en 2019. Les utilisateurs vont donc devoir faire des choix et cela s'annonce compliqué. Gageons qu'avec le temps le marché devrait se resserrer...