Côte d'Ivoire: La web humoriste Yvidero se compare à Arafat dj

La comédienne ivoirienne, Yvidero, est très mécontente de certains de ses abonnés et l’a fait savoir à travers plusieurs publications sur sa page facebook. Elle s’est même comparée au boss de la Yorogang, Arafat dj.

La web humoriste ivoirienne, Yvidero, dont les capsules vidéos sont régulièrement critiquées sur la toile, a repondu à ses détracteurs, et s'est même permise de se comparer au boss de la Yorogang, Arafat dj. ''Je suis la Dj Arafat de l’humour, donc vous qui m’insultez sur les réseaux sociaux, je vais dire les noms de tous vos gars avec qui je suis sortie avec preuve à l’appui. Je vais casser tous les papos (vérité) ‘’, a-t-elle déclaré avec un air comique dans une vidéo diffusée en direct.

Dans une autre publication, Yvidéro a été un peu plus sérieuse en s’attaquant ouvertement à ses détracteurs qui lui reprochent d’être vilaine, arrogante, musclée et gonflée. ‘’ Vous ne m’aimez pas mais vous veillez sur ma page. Vous n’aimez pas mais vous utilisez son image pour avoir des likes et des commentaires. Vous n’aimez pas mais son nom est dans vos causeries. On ne parle jamais d’un fou ‘’, a-t-elle publié sur les réseaux sociaux.

Notons que la web humoriste ivoirienne, Yvidéro, s’est révélée sur la toile grâce à des capsules comiques qu’elle diffusait régulièrement sur la toile depuis 2015. Elle prépare activement son tout premier one woman show qui se tiendra à la 1500 places de la salle Lougah François du palais de la culture de Treichville. La date de l’événement n’a pas encore été communiquée.