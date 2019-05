People : Retour sur les aventures d'Arafat dj et les copines de ses amis

Arafat dj était l'un des amis très proches de Bebi Philip, qui avait arrangé les premiers morceaux du duo formé par Arafat dj et Debordo Leekunfa. Il s'agit notamment des titres ''Kpangoh'' et '' Lèbèdè'' qui avaient connu un énorme succès en Côte d'Ivoire. Mais une affaire de femme va briser l'amitié entre nos deux amis et Mister Bbp a decidé de ne plus jamais travailler avec Arafat. « Si je suis devenu arrangeur c’est à cause de Bébi Philip qui ne voulait plus arranger mes sons parce que je suis sorti avec son ex », a révélé Arafat lors d'un direct sur facebook en mars 2017.

Bamba Ami Sarah, la femme de L'homme Saga

Kamagaté Souleymane dit L’homme Saga, qui était l'un des amis fidèles d'Arafat dj, a exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux face aux propos tenus par le Zeus d'Afrique à l'endroit de sa femme Bamba Amy Sarah lors d'un concert le 1er janvier 2018 à Cocody. « Parce que tu es Beerus Sama, Dj Arafat, Bamba Amy Sarah va monter à ton concert pour te soutenir, sachant que c’est ma femme, la maman de mon enfant, la femme de mon foyer, sachant que je te soutiens, sachant que je suis présent, tu vas te permettre de dire “Jusqu’à ma mort, Amy, tu me dois un coup, hein !”. Et moi le fils de Feu Kamagaté Lassana et Bakayoko Fatoumata, je vais accepter ça ? En tout cas, je le dis publiquement ici, DJ Arafat n’aura plus jamais mon soutien », a déclaré Kamagaté Souleymane. Des propos face auxquelles Arafat dj n'est pas du tout resté muet. « Si je voulais Amy, il y a longtemps que je l’avais épousée. Alors respecte Sama le draineur de monde. Tchrrrrrrrr, toi tu es qui ? Et puis, tu n’acceptes pas qu’entre nous artistes, on rigole sur la scène ? Bassalô là, maintenant si tu es trop fâché, tu sais très bien où j’habite petit plaisantin-là », a repondu Arafat dj. Depuis lors Kamagaté Souleymane et Arafat dj ne sont plus en odeur de sainteté .

Nadia Sabe, la femme d'Ariel Sheney