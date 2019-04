People: Arafat Dj dit avoir couché avec la femme d'Ariel Sheney, le ''cocu ' s'en moque

Arafat DJ, exprimant son ras-le-bol à l'endroit de son ex-poulain Ariel Sheney, dans une énième vidéo diffusée en direct sur Facebook, a affirmé avoir couché avec sa femme. De son côté, l'auteur de '' Amina'' a fait une drôle de publication aux airs de moqueries.

Arafat Dj "J'ai pris sa femme qu'il a dotée et j'ai couché avec elle"

Depuis la sortie de son single ”Amina” qui a généré environ 4 millions de vues sur YouTube en moins de 3 semaines, plus un jour ne passe pas sans qu' Ariel Sheney ne soit pris à partie par Dj Arafat dans ses directs sur Facebook. Mais jamais "Le Petit Nouchi d'Abobo" n'a répondu aux piques de son ancien mentor. Pendant ses interviews radio et télé, aucun mot déplacé à l’encontre du boss de la Yorogang. Mais cela n'est pas pour refroidir les ardeurs de son ex-patron qui mutliplie les invectives contre son ancien protégé. Dans une autre vidéo diffusée en direct, Arafat a dévoilé avoir eu des relations intimes avec la femme d’Ariel Sheney.

"J'ai pris sa femme qu'il a dotée et j'ai couché avec elle", a-t-il soutenu . A la suite de cette vidéo d' Arafat DJ, le colonel Lobofouè a fait une drôle de publication sur instagram qui sonne comme une véritable claque. Il a tout simplement publié un extrait de sa cérémonie de dot, avec la mention ”True Love (véritable amour), Ils sont jaloux, elles sont jalouses. Je te jure, c’est toi la plus belle, n’ai aucun doute. Aujourd’hui, tu es une femme de maison qui est cadenassée. Ils te voulaient, ils n’ont pas réussi. Ils ont menti pour gâcher ta vie. Quand tu as une vie stable, tu attires la jalousie. Si tu n'es pas content, la sortie, c’est par ici…” Des paroles qui indirectement sont adressées à Arafat DJ.

Des amis d'Arafat DJ le ramènent à l'ordre

Face aux nombreuses videos du Daishikan, qui deviennent de plus en plus agaçantes, certains de ses proches lui ont tout simplement demandé de mettre fin à cette pratique et de se mettre au travail. "Dieu te donne une leçon de vie, il ne va pas te tuer. Mets-toi au travail, Didier, et trouve-toi un bon arrangeur qui va façonner ta musique. Tu vas revenir plus fort. Tes multiples directs ne servent à rien", a soutenu l'ancien danseur d'Arafat DJ communément appelé Ordinateur. Quant à Vetcho Lolas, un autre ex-compagnon de Huon Ange Didier, il a soutenu que ses nombreux directs ne font qu'augmenter la cote de son ancien poulain.

'' Je suis déçu de toi frère, Arafat, tu es tout sauf intelligent. Tant que tu ne comprends pas que même tes excréments coûtent cher, tu auras toujours les bâtons dans les roues. Avec tes clashs, tu as fait Debordeau, tu as donné la place à Serge Beynaud et même à Emma Lohoues. Aujourd'hui, tu es en train de donner un nom à Ariel Sheney. Bravo Arafat, continue et tu sauras très bientôt que tu as été très un idiot'', a déclaré Lolas, avant d'ajouter : '' Si tu veux clasher des artistes, il y a Lil Wayne, Davido, Booba, wizkid..., eux au moins sont à ton niveau, sinon actuellement, tu te rabaisses gros. Tu es le porte-flambeau de la musique ivoirienne dans les autres pays, faut te revoir.