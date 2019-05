Côte d'Ivoire : 2020, Blé Goudé en campagne pour Simone Gbagbo ???

Ce dimanche 26 mai 2019, c'était la célébration de la fête des Mères. Charles Blé Goudé en a profité pour adresser un vibrant hommage à Simone Gbagbo, l'ancienne première dame.

Simone Gbagbo, femme d'honneur selon Blé Goudé

Que n'a-t-on pas dit de Simone Gbagbo dans cette crise qu'a connue la Côte d'Ivoire ? Dame de fer, maniaque, manipulatrice, sanguinaire, et je ne sais quel autre superlatif négatif pour dépeindre l'ancienne Députée d'Abobo. Lors de la chute du régime de son époux Laurent Gbagbo, le 11 avril 2011, l'ancienne première dame a essuyé toutes sortes de coups et de railleries de la part de ses détracteurs.

Mais après plus de sept années de détention en résidence surveillée à Odiennée, puis à l'école de gendarmerie d'Abidjan, Mme Gbagbo a recouvré la liberté à la suite d'une ordonnance d'amnistie du Président Alassane Ouattara. Et depuis, la native de Moossou s'est lancée dans une véritable campagne de pardon, de paix et de réconciliation entre Ivoiriens.

Ses partisans, qui se sont toujours évertué à démonter tous les clichés sur Simone Gbagbo, ne cessent de marteler que l'épouse légitime de leur leader est une dame au grand coeur, qui a de l'amour à revendre. D'autant plus que tout ce qui a été dit sur son compte est loin d'être la vérité, encore moins, la réalité. À la faveur de la fête des Mères, Charles Blé Goudé a eu un message particulier pour "sa maman Simone". Une sorte de campagne que le président du Cojep lance pour la 2e vice-présidente du FPI.

Le message de Blé Goudé à Simone Gbagbo

On prétend la connaitre sans pourtant la connaitre,

La connait-on vraiment ?

Femme d'honneur, Femme de valeur,

Devant ta grandeur, Je tombe d'admiration,

En ce jour dédié aux mères, pour toi, j'ai une pensée spéciale.

Maman Simone Ehivet Gbagbo,

Bonne fête des Mères à toi,

Je t’aime Maman,

Ton fils Charles Blé Goudé.