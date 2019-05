Côte d'Ivoire : Présidentielle 2020, le gros handicap de Jean-Louis Billon

Jean-Louis Billon se fait bien discret depuis un moment. L' ancien ministre du Commerce et cadre du Parti démocratique de Côte d' Ivoire a été longtemps pressenti comme le potentiel candidat de l' ex-parti unique à la présidentielle de 2020. Mais le président déchu du conseil régional du Hambol présente certaines faiblesses.

Jean-Louis Billon proche du couple Bédié mais...

L' homme d' affaires ivoirien, à la tête d' un puissant empire financier familial, est très proche d' Henri Konan Bédié et son épouse. Jean-Louis Billon, 55 ans, a des liens étroits avec le président du PDCI. En effet, son père, Pierre Billon, a pendant longtemps été un partenaire d'affaires du "sphinx" de Daoukro. Malgré les divergences survenues lorsque la famille Billon a soutenu Laurent Gbagbo lors de l' élection présidentielle de 2000, leurs rapports se sont normalisés. Et le fils est toujours resté dans les bonnes grâces de Bédié.

Au moment où le PDCI se cherche un candidat capable de le repositionner à la tête de l'Etat, le nom de Jean-Louis Billon est maintes fois revenu. Au cas où Henri Konan Bédié déciderait de ne pas se lancer dans la course à la succession d' Alassane Ouattara, l' ex-président de la Chambre de commerce et d' industrie de Côte d' Ivoire serait donc un prétendant sérieux pour représenter le parti septuagénaire. "Nous nous battons pour conquérir le pouvoir. Je ferai partie de l'équipe dirigeante", a confié Jean-Louis Billon à Jeune Afrique.

Pour l'instant, le patron du PDCI joue le mystérieux sur l' identité du futur candidat de son parti pour la présidentielle de 2020. Le "bouddah" de Daoukro ne livre aucune information sur ses ambitions personnelles. Il a toutefois confirmé que le PDCI aura un candidat. Si N'Zuéba n' est pas candidat, qui pour porter le parti doyen ? Jean-Louis Billon est critiqué pour sa méconnaissance du volet rural du PDCI. Il aurait une vision trop urbaine de ce parti fondé par feu Félix Houphouët-Boigny. Le secrétaire exécutif chargé de l' information et de la propagande ne peut pas compter uniquement sur sa fortune pour convaincre les militants de son parti.

Transfuge du Rassemblement des républicain (RDR), sous la banière de laquelle il a été élu président du conseil régional du Hambol en 2013, Jean-Louis Billon attise une sorte de méfiance chez des cadres et militants. Son passé avec "l'ennemi juré" lui cause un préjudice, tout comme sa méconnaissance de la vie rurale du PDCI. Il avait fait les frais de la crise entre le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) et son parti en perdant son fauteuil de président de conseil régional, le 12 juillet 2017. Jean-Louis Billon a été suspendu par un arrêté du ministre de l' Intérieur d' alors, Hamed Bakayoko. "Cette situation est née de la dissension au sein du Conseil qui met en péril son fonctionnement et est susceptible de mettre à mal la paix et la cohésion dans la région", ont justifié les autorités ivoiriennes.