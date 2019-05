Mabri Toikeusse coincé: « On ne peut pas être RHDP et UDPCI »

La guerre larvée qui a cours actuellement entre Albert Mabri Toikeusse et Albert Flindé au sein de l’UDPCI, prend une autre tournure.

Mabri contesté par Albert Flindé

Alors que tous les partis au sein du RHDP n’ont pas réellement disparu, à l’UDPCI, la guerre semble déclarée entre son président Albert Mabri Toikeusse et un des cadres du parti arc-en-ciel, l’ancien ministre Albert Flindé. Dans un entretien accordé au confrère Linfodrome, l’actuel conseiller du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly évoque quelques points de discorde entre lui et le leader de l’UDPCI. « On ne peut pas appartenir à deux partis. En plus, il faut être cohérent. Pour nous, ça va de soi qu’on ne puisse pas être au Rhdp et à l’Udpci. Il faut avoir le courage politique de le dire et de le faire », dit-il d’entrée.

Fondateur du mouvement ‘’Tonkpi Rhdp 2020’’ pour la promotion du Rhdp dans le Tonkpi, Albert Flindé s’explique difficilement le fait que, près de 5 mois après le congrès constitutif du RHDP, aucune mobilisation n’ait été faite dans l’ouest de la Côte d’Ivoire en vue d’expliquer aux parents le bien fondé du nouveau parti. « Je constate avec vous, effectivement que la 3ème personnalité du Rhdp (Albert Mabri Toikeusse) est de notre région, mais nous sommes au regret de constater qu’il ne fait pas la promotion du Rhdp. Donc, nous aussi, en tant que responsables, nous prenons notre responsabilité. Je l’ai dit aux parents. Je leur ai dit que nous sommes nombreux, et nous avons le devoir de leur expliquer, parce que ce qui est en cours, c’est comment la Côte d’Ivoire va être gérée dans les années 2020, 2030. Donc, il faudra qu’on ne rate pas ce train au niveau de notre région et du courant que nous représentons à l’intérieur du Rhdp, c’est-à-dire la démarche de l’Udpci de fait », explique-t-il.

A partir du mois de juin, Albert Flindé prévoit d’effectuer une tournée de mobilisation dans les départements de Danané, Biankouma et Sipilou afin d’obtenir l’adhésion des populations du Grand ouest au RHDP. « Si nous sommes donc fondus dans le Rhdp, notre ambition de conquérir le pouvoir d’Etat se fond dans ce processus. Mais, elle n’est pas éteinte, cette ambition. On dit qu’à l’intérieur du Rhdp, l’Udpci fera l’offre de la candidature de son président. Mais, à l’intérieur du Rhdp. Donc, si nous créons ‘’Tonkpi Rhdp 2020’’, en tant que militant du Rhdp issu de l’Udpci, nous pouvons faire cette offre-là. Encore faut-il que celui au bénéfice de qui on va faire l’offre en soit conscient et soit dans cette logique. Or, nous constatons qu’il n’est pas dans cette logique », se désole-t-il parlant de Mabri Toikeusse.

A la vérité, Mabri Toikeusse n'a jamais caché son désir de se porter candidat à la présidentielle de 2020. Même au sein du RHDP, le leader de l'UDPCI est resté constant dans sa position. Est-ce ce qui gêne certains cadres dont Albert Flindé dont-on dit qu'il fait le jeu du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly? Seul l'avenirt nous situera.