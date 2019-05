CAN 2019 : Grosse polémique autour du nouveau maillot des Éléphants

La CAN 2019 se jouera du 21 juin au 19 juillet 2019 en Égypte. Et pour cette grand'messe du football africain, les Éléphants de Côte d'Ivoire se sont fait confectionner un nouveau maillot avec leur équipementier PUMA. Mais ce maillot crée d'ores et déjà la polémique sur les rives de la lagune Ébrié.

Le nouveau maillot des Éléphants à la loupe

Logés dans le groupe D avec le Maroc, l'Afrique du Sud et la Namibie, les Éléphants de Côte d'Ivoire entendent briller de mille feux sur la terre des Pharaons. Les dirigeants du football ivoirien s'évertuent pour ce faire à joindre l'utile à l'agréable pour marquer leur passage aux pieds des pyramides égyptiennes. C'est ainsi que l'équipementier PUMA vient de sortir deux spécimens des nouveaux maillots des Éléphants.

Le premier maillot a un fond orange avec des images s’apparentant à des pyramides, le logo de la Fédération ivoirienne de football (FIF) avec au-dessus les deux étoiles représentant les deux victoires de l’équipe ivoirienne dans la compétition, et des manches vertes. Quant au second, il est de fond vert, quelques traits oranges, formant les mêmes images que le premier, et des manches blanches.

Un internaute, qui semble être un observateur bien avisé, s'est alors écrié : « Même les blancs à qui appartient la Franc-Maçonnerie n'ont jamais eu ce modèle de maillot. Vraiment quand les satanistes esclaves gouvernent un pays, voilà ce qui arrive ». Et un autre, de renchérir : « Des compas maçonniques sur le maillot d'un pays, juste pour faire plaisir à leurs maîtres. » Mais un autre internaute tente de relativiser : « Si c'est Franc-Maçon qui va nous faire gagner la coupe, moi je n’y vois aucun problème. »

Notons toutefois que la FIF a produit un communiqué dans lequel l'instance faîtière du football ivoirien déclare : « Ce sont de faux maillots. Que les Ivoiriens prennent garde. » Avant de préciser que le véritable maillot de l’équipe de Côte d’Ivoire pour la CAN 2019 sera dévoilé officiellement par les canaux officiels, avant d’être mis sur le marché.