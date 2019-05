Côte d’Ivoire: Un immeuble R+5 s’effondre en plein Angré 8e tranche

Un immeuble s’est complètement effondré ce mardi dans le quartier d'Angré 8e tranche. Pas de blessés ni de perte en vie.

Un immeuble s’est effondré à Angré

Le matin du mardi 28 mai 2019, les riverains d’Angré 8e tranche ont constaté, sans grand étonnement, l’effondrement d’un immeuble. La structure immobilière s’est écroulée totalement sur elle-même. Cet incident était prévisible. En effet il y’a environ deux semaines soit le 19 mai, cet immeuble s’était écroulé partiellement. Une partie de la construction était tombée. Police Secours avait à cet effet produit un communiqué pour informer les habitants du quartier. « La voie menant du terrain d’Angré à la cité BCEAO fermée à la circulation. Effondrement d’immeuble en construction. Aucune victime, Police et services compétents sur place » stipulait le communiqué.

De plus, cet immeuble R+5 était mal construit, pas besoin d’être ingénieur en construction pour savoir que la fondation n’était pas solide, les piliers qui soutenaient la charpente étaient très minces. Ils s’apparentaient plutôt à des buchettes d’allumette qu’à des piliers. Aussi, l’immeuble en construction était situé dans un bas-fonds avec un grande crevasse en contre bas. Pour les riverains, cet immeuble en chantier ne répondait vraiment pas aux normes de construction. Les pluies diluviennes qui se sont abattues lundi sur la ville d’Abidjan ont eu raison du peu qu’il restait de l’immeuble.

Ainsi Fragilisé, il s’est écroulé ce jour. Ca aurait été une véritable catastrophe, si l’immeuble avait été habité. Heureusement, aucune perte en vie humaine n’a été enregistré ni de blessés. Cependant nous aurions pu éviter cet incident si le ministère de la construction et de l’urbanisme était un peu plus strict sur l’établissement des permis de construire. Il faudrait également un véritable suivi. On éviterait ainsi des catastrophes plus graves. Par ailleurs, nos autorités devraient mener une enquête de sorte à ce que les responsabilités soit situées.