Titrologie: Revue de presse de Côte d’Ivoire du 29 mai 2019

La titrologie de ce mercredi 29 mai 2019 met en lumière la crise qui mine l' Assemblée nationale depuis un moment. La presse ivoirienne jette également un regard sur la vie des partis politique, notamment le FPI et le PDCI.

Titrologie, la crise s' accentue à l' Assemblée nationale

À "l' Assemblée nationale, les choses se gâtent", affiche L' Inter, à sa Une. Le journal cite Maurice Kaou Guikahué, qui affirme que "Soumahoro est un problème". LG Infos, traite du même sujet et titre : "Crise à l' Assemblée nationale, comment Amadou Soumahoro a saboté la médiation de l' UA". Le journal nous apprend que les pluies à Abidjan font "déjà trois morts et de nombreux blessés".

Soir Info, tire la sonnette d' alarme en relatant les propos d' un ex-combattant à sa couverture : "Il faut craindre... Il y a de la tension à l' Ouest en ce moment ! ", prévient-il. La crise au BURIDA n' échappe pas à notre confrère. Il fait intervenir Séry Silvain, PCA, qui déclare que "le communiqué du ministre porte les germes du conflit".

L'affaire Gbago-Blé Goudé est à la Une de Le Quotidien d' Abidjan, de ce mercredi 29 mai. "Après l'acquittement de Gbagbo et Blé Goudé, un procès s'ouvre contre la France", annonce le journal bleu. Le média soutient qu' Ahoussou Jeannot est rattrapé par ses propos à travers "tout ce qu'il avait dit sur les traitres du PDCI".

Le Nouveau Réveil, dévoile les "terribles oublis de Ahoussou Jeannot" lors de son interview accordée à Jeune Afrique. Le journal proche du PDCI prédit un "2e clash entre Ouattara et Mabri" au sein du RHDP.

Pour L' Expression, au royaume baoulé, "tout est bouclé, géré et calé". En outre, ce journal croit savoir "pourquoi Gbagbo reste silencieux" depuis sa mise en liberté sous condition à Bruxelles.

La loi sur le bail à usage d' habitation barre la Une de Le Mandat, de ce jour. "Les locataires font de très bonnes propositions" afin d' éviter les augmentations, confie ce média. Pour ce journal, l' alliance FPI-PDCI est basée sur "la calomnie".

Le Temps, revient sur l'affaire de l' assassinat du chantre Sylvio. "Des pasteurs en colère exigent une enquête", titre le confrère. Pour l' anniversaire de Laurent Gbagbo, les "Femmes combattantes" se préparent à rendre hommage au fondateur du FPI.

Le Jour Plus, fait écho de la colère d' Affi N'Guessan contre le PDCI. "Affi et son camp traitent Bédié et le PDCI de dictateurs", écrit le journal dans sa titrologie. Le média publie que l' Etat a investi 15 milliards de francs CFA pour la réparation de 21 000 pompes hydrauliques villageoises.

Dans sa titrologie, Notre Voie, s'intéresse aux promesses de campagne d' Alassane Ouattara. "Comment Ouattara a trompé les Ivoiriens", note le journal d' opposition, qui propose une interview du musicien Paco Séry. Générations Nouvelles, annonce un "réaménagement" au sein du gouvernement ivoirien.

Le journal Super Sport, nous informe qu'en prélude de la CAN 2019, "Kamara donne sa liste aujourd'hui". Ce média, spécialisé en sport, affiche les propos de Sory Diabaté, vice-président de la Fédération ivoirienne de football. "Nous devons désarmer nos langues", suggère le collaborateur de Sidy Diallo.