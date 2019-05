Japon : Deux morts et quinze blessés lors d’une attaque au couteau

Deux personnes dont une écolière ont perdu la vie mardi, lors d’une attaque au couteau près de Tokyo.

Les raisons de cette attaque au Japon ne sont pas encore bien élucidées.

Cette attaque, perpétrée au moment où des écoliers attendaient le bus scolaire, a également fait plusieurs blessés, relate France 24 . Mardi, un homme âgé d’une cinquantaine d’années, muni d’un couteau s’en est pris à plusieurs personnes. Hélas, une fillette de 12 ans et un homme de 39 ans n’ont pas survécu à leurs blessures, selon Kiyoshi Matsuda, directeur adjoint de l'hôpital où ils ont été admis. L’agresseur est également mort, suite aux blessures qu'il s'est lui-même infligées. Il a également été dénombré, au moins 15 blessés. Parmi lesquels, une dame de 40 ans et 3 filles de 6 ans. Elles souffrent de blessures très graves, notamment au niveau de la tête et du cou, a expliqué à la presse le directeur adjoint de l'hôpital où elles ont été admises.

"Elles vont subir une opération et seront ensuite transférées dans une unité de soins intensifs". Donald Trump au côté du peuple japonais En visite au Japon, Donald Trump n’a pas manqué de témoigner sa solidarité au peuple japonais. "Tous les Américains sont aux côtés du peuple japonais et pleurent pour les victimes et leurs familles", a déclaré le président américain . "Au nom de la Première Dame et de moi-même, je veux prendre un moment pour leur adresser nos prières et notre sympathie », a-t-il conclu.

Notons qu’au Japon les tueries de masse sont rares d’autant plus que ce pays dispose d'un taux de criminalité faible et d’une législation en matière des armes très stricte. Cependant il peut arriver que des déchaînements de violence, endeuillent occasionnellement l'archipel. Comme en juillet 2016, lorsqu’un jeune homme avait assassiné à l'arme blanche 19 personnes dans un centre pour handicapés mentaux à une cinquantaine de kilomètres de Tokyo, la pire tuerie du pays depuis 1938