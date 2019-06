Côte d'Ivoire : L'emouvant message de Carmen Sama à Arafat dj

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Carmen, la femme d'Arafat dj, a exprimé, à travers un message diffusé sur la toile, son amour à l'endroit du boss de la Yorogang

Carmen '' Pour rien au monde, je ne rénoncerai à Arafat dj''

Arafat dj et sa dulcinée Carmen Sama, c'est jusqu'à la gare, pouvait on lire dans une publication sur les réseaux sociaux ce samedi. Comme pour dire que la relation entre nos deux tourtereaux est bien partie pour durer une éternité. En effet, après qu'Arafat dj a mis un terme aux speculations qui annonçaient sa sépération d'avec sa chérie, c'est au tour de la douce Carmen Sama de confirmer qu'il n'y a jamais eu de rupture entre nos deux amoureux. Dans un message diffusé sur les reseaux sociaux, Carmen Sama a exprimé tout l'amour qu'elle ressent pour le boss de la Yorogang. ''Didier est mon Homme, celui là même qui m’a donné une adorable fille Rafna avec tant d’amour, il est celui qui m’a donné la vraie vie. Pour rien au monde, je ne renoncerai à cet homme vrai, bosseur, généreux , talentueux et amour, car il compte pour moi à vie. Cher Chinois, Méfiez vous des mauvaises compagnies'', a soutenu Carmen. Un message plein d'émotion qui a fait le tour des réseaux sociaux dans la matinée de ce samedi 1er juin 2019.

Pour rappel, tout ce bruit autour du couple Huon a debuté au lendemain de la violente bagarre qui a eclaté entre Arafat dj et Debordo Leekunfa, lorsque Elow'n du groupe Kiff no beat a publié une drôle de vidéo pour se moquer de l'auteur du moto moto. En reponse, Arafat dj a révélé avoir été l'ex-petit ami de la femme du jeune rappeur. Depuis lors, plusieurs informations ont été révélées sur la femme d'Arafat dj. Elow'n a d'abord révélé que son compagnon Jochard a été le copain de Carmen. Puis d'autres informations ont ajouté que la dulcinée d'Arafat serait passée dans le lit de Molare et de Dj Mix. La rumeur de leur sépération s'est amplifiée lorsque Arafat dj a publié une photo de Carmen disant qu'elle etait désormais un coeur à prendre. Une publication qui en réalité n'avait autre but que de créer le buzz autour du boss de la Yorogang puisque le couple Huon ne s'est jamais disloqué.