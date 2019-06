Côte d’Ivoire: Un cadre distribue des vivres au nom d’Amadou Gon

Ali Badarah Konaté dit ABK, Président National du mouvement Lrd Nouvelles Énergies, vient d’achever sa caravane baptisée Caravane Ramadan ADO /AGC 2019.

Ali Konaté plaide pour plus de générosité à l’endroit des populations

Ali Konaté vient de terminer un long mois de partage et de générosité manifestée à l’endroit des populations démunies. En ce mois de jeûne musulman, le Président National du mouvement Lrd Nouvelles Énergies, a parcouru les différents quartiers d’Abidjan ainsi que certaines villes de l’intérieur de la Côte d’Ivoire pour apporter le soutien du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, aux familles défavorisées.

« Pendant tout le mois du jeûne, nous avons donné aux parents vulnérables de quoi rompre le jeûne. Aujourd’hui, nous avons démarré la caravane avec des Pack AGC Selideni pour leur permettre de bien fêter le Ramadan », a-t-il confié à afrique-sur7. Samedi dernier, sous une pluie battante, l’équipe conduite par le président ABK a posé ses valises à Treichville et à Abobo où veuves, personnes de 3e âge et autres personnes vulnérables ont pu bénéficier de kits composés de poulets vivants, de 5kg de riz et d’un litre d'huile…Pafois le tout accompagné de billet de banque.

« Nous remercions M. le Premier Amadou Gon Coulibaly pour les importants dons composés de Kits Alimentaire et de Poulet Vivant faits à travers la structure Lrd Nouvelles Energies », a-t-il ajouté. Démarrée début mai, la caravane a permis, selon Ali Konaté, de comprendre que le gouvernement a eu le nez creux en lançant son programme social qui permet non seulement aux populations de bénéficier des fruits de la croissance économique mais aussi de susciter en elles un brin d’espoir.

A Seguelon où il s’est rendu après Abobo, Ali Konaté a pris part à un cérémonie de remise d’un important don aux populations du département. Au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, le mouvement LRD Nouvelles énergies, a effectué ce don qui s’inscrit dans le cadre de sa caravane de solidarité AGC 2019. Ce sont au total 2 tonnes de riz, 400 litres d’huile et des pattes alimentaires qui ont été distribués.

« Désormais, pour ces personnes, la croissance n’est plus quelque chose d’abstrait. Les bénéficiaires ont lancé des messages de paix et de cohésion pour que plus jamais la Côte d’Ivoire ne reconnaisse une autre crise », dira-il avant d’annoncer que son soutien auprès des populations ne s’arrêtera pas de sitôt.

« Nous n’allons pas nous arrêter à cette caravane. Après le mois de ramadan, nous lançons un autre projet social pour permettre à 10 mille jeunes de créer leur propre entreprise en les formons ou en leur apportant des mécanismes de financement de leurs projets» a-t-il rassuré avant de souhaiter une bonne fête de ramadan à toute la communauté musulmane.