Côte d'Ivoire : Voici comment Laurent Gbagbo a célébré ses 74 ans

L'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo a célébré le vendredi 31 mai dernier son 74e anniversaire, à Bruxelles, son lieu de résidence, en compagnie de ses proches, amis et collaborateurs.

Une cérémonie sobre passée dans une ambiance conviviale en compagnie de proches, amis de longue date et collaborateurs. Laurent Gbagbo a célébré son 74e anniversaire le vendredi 31 mai dernier à Bruxelles, son nouveau lieu de résidence depuis sa sortie des geôles de Scheveningen à la Haye.

L'homme est demeuré fidèle à sa simplicité et loin de l'extravagance. "C'était une cérémonie simple, un déjeuner et la coupure du gâteau", rapportent des sources proches de son parti le Front populaire ivoirien. L'ex-chef de l'Etat était à l'occasion en compagnie de Guy Labertit, une amitié de longue date qui lie les deux hommes depuis sa période d'exil dans les 1980. Étaient également présents, Albert Bourgi, Dr Blé Christophe, Kuyo Téa Narcisse, Me Habiba Touré, l'avocate de la famille (...) "Laurent Gbagbo était relaxe et content'', rapporte-t-on.

L'ancien chef de l'Etat a reçu de ses hôtes de nombreux présents. Avant de terminer la journée par une balade dans un lieu historique de la banlieue Bruxelloise. Il est à noter que cette célébration fut la première de Laurent Gbagbo depuis sa sortie de prison le 01 février dernier.

A l'instar de Bruxelles, des localités telles qu'Abidjan, Paris, New-york pour ne citer que celles-ci ont également célébré les 74 ans du président fondateur du Front populaire ivoirien (FPI).