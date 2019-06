Showbiz-USA : Le rappeur Jay-Z entre dans le club des milliardaires

Le magazine spécialisé Forbes a annoncé lundi que Jay-Z est le premier rappeur à devenir milliardaire. Ses actions dans le domaine des liqueurs et spiritueux lui ont notamment permis d’acquérir 320 millions de dollars.

Jay-Z est le premier rappeur milliadaire issu du milieu de la musique.

La course au premier rappeur milliardaire tient son gagnant. Lundi, le magazine spécialisé Forbes a annoncé que Jay-Z a remporté cette course. Le rappeur américain de 49 ans était en compétition avec ses confrères Dr Dre et Diddy, eux aussi très attirés par le milieu des affaires.

Forbes révèle que c’est grâce à ses parts dans le champagne Armand de Brignac et son cognac D’Ussé que Jay-Z a fait son entrée dans le cercle des milliardaires en dollars, le premier issu du monde de la musique US dans son ensemble. Ses activités lui ont notamment rapporté 220 et 100 millions de dollars. L’auteur de « Blueprint 3 » était déjà en tête du récent classement des rappeurs les plus riches élaboré par Forbes. Celui-ci devançait ses deux concurrents avec une fortune estimée à 900 millions de dollars (523,8 milliards de francs CFA).

Les revenus de Jay-Z proviennent essentiellement de son label Roc Nation, une maison de production où sont passés les stars Rihanna, Kanye West ou encore Jay Cole. Ses investissements dans les domaines de l’alcool et des spiritueux, son service streaming Tidal ou encore de l’immobilier (où il ne pèse pas moins de 50 millions avec son épouse Beyoncé) lui ont permis d’amasser une telle fortune. A noter que Shawn Carter, de son vrai nom, est également un artiste à succès.

Depuis le début de sa carrière entamée en 1996, Jay-Z compte 13 albums solos. Son répertoire lui a permis de gagner au moins 75 millions de dollars selon Forbes. Le natif de Brooklyn ne compte pas s’arrêter là, vu qu’il ne cesse d’investir dans divers secteurs allant de la mode avec son marque Rocawear à la restauration.