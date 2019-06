Côte d'Ivoire: Serge Kassy et la mère de Tara Gueye, quelle histoire!

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Le chanteur reggae, Serge Kassy a pris la défense de la belle Tara Gueye, élue miss Côte d'Ivoire, le samedi 1er juin dernier à Sofitel Hotel Ivoire. Les propos du chanteur traduisent clairement qu'il connait très bien la nouvelle reine de la beauté ivoirienne qui a été critiquée pour ses origines sénégalaises.

Serge Kassy a été le beau père de Tara Gueye

Suite à la polémique qui a enflammé la toile sur la double nationalité de la nouvelle Miss Côte d’Ivoire, Serge Kassy fait partie des personnes qui se sont érigées en défenseurs de la belle Tara Gueye. Son intervention dans laquelle il a parfaitement présenté les parents de la nouvelle Miss, démontre clairement que le chanteur reggae a des affinités avec la plus belle fille de Côte d’Ivoire.

‘’Tara, la fille d Affiba, celle que je vous avais présentée en son temps, pour les fans et amis qui s'en souviennent, est née d’un premier mariage d’un père sénégalais, technicien a la Rti, Medoum Gueye et d'une mère ivoirienne car celle ci, née d'un père sénégalais et d’une mère ivoirienne Adioukrou de Dabou’’, avait déclaré Serge Kassi qui a conclu que Tara Gueye est bel et bien une ivoirienne.

Renseignements pris, Serge Kassy a été, à un moment donné le beau père de Tara Gueye. Selon des sources très proches de la mère de Tara Gueye, lorsque la Miss Côte d’Ivoire 2019 était encore plus jeune, son père et sa mère se sont séparés suite à des mésententes dans leur couple. Une période qu’a saisie le chanteur ivoirien pour doter la mère de Tara Gueye. Ayant appris qu'Adja Soda, la mère de Tara, venait de convoler en justes noces avec le reggaeman, Medoum Gueye a donc mis toutes les chances de son coté afin de reconquérir son ex-femme au grand désarroi de Serge Kassy.