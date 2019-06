Côte d’Ivoire: Le PDCI prépare un coup contre Ahoussou à Didiévi

Le PDCI digère difficilement le départ de Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du sénat. Henri Konan Bédié et son parti préparent la riposte dans le village du nouveau militant du RHDP, à Didiévi, afin de démontrer la puissance de mobilisation du parti fondé par Félix Houphouet-Boigny, comme ils l'ont indiqué le vendredi 31 mai 2019 lors d'une rencontre à Daoukro.

Le PDCI veut effacer les traces d’Ahoussou Jeannot à Didiévi

(...) Les cadres et les militants du PDCI-RDA du Département de Didiévi, avec leur tête, les chefs traditionnels et de communauté, par ma voix, vous saluent avec respect et déférence. Venue de Didiévi, Tié-N’diékro, Raviart, Boli, Molonou-Blé, appuyés par leurs frères des Département de Toumodi, Tiébissou et Djékanou, voudraient vous exprimer la joie immense qu’ils éprouvent de bénéficier de votre légendaire hospitalité. Ils voudraient vous remercier du chaleureux accueil que vous leur avez réservé ce matin. Si vos enfants, vos frères, vos sœurs, ainsi que vos représentants politiques, ici présents, ont l’habitude de vous rendre visite, celle d’aujourd’hui revêt un caractère particulier.

En effet, nous observons, depuis un certain temps, comme tout le monde d’ailleurs, que des manœuvres de déstabilisation du Parti, fondé par feu le Président Félix Houphouët-Boigny sont orchestrées par un Parti tiers avec la complicité de nombres de nos cadres. Malheureusement, nous venons de constater avec surprise et regret que l’un des nôtres, en l’occurrence le Président du Sénat AHOUSSOU Kouadio Jeannot en fait partie. Cela aurait pu passer sous silence, s’il s’était agit d’un simple de nos militants. Mais hélas, il a été jusqu’à sa déclaration, l’un de vos plus proches et intimes collaborateurs que vous avez choyé et contribué à élever politiquement.

Il fut plusieurs fois Ministre, Ministre d’état et Premier Ministre sous la bannière du PDCI RDA, dont il fût également Secrétaire Général Adjoint chargé des affaires juridiques, Membre du Bureau Politique et Vice-Président. Monsieur le Président, C’est cet homme en qui vous avez placé toute votre confiance, qui aujourd’hui décide de migrer sous d’autres cieux politiques ; au moment où le Parti fait face à une adversité à nulle autre pareille nécessitant le rassemblement de tous ses militants. Cela est une véritable trahison envers vous et aussi du peuple du Département de Didievi, un de coup de poignard dans le dos du bienfaiteur que vous avez été toujours pour lui, c’est-à-dire un coup à la Brutus.

C’est pourquoi, nous cadres militants du PDCI-RDA accompagnés ; de nos Secrétaires Généraux de Section, des Femmes et des jeunes de nos structures spécialisées, des garants de nos US et coutumes, venons aussi prestement vous dire « YAKO » et « AHOUYO » pour l'acte inqualifiable que vient de poser notre frère. Aussi, dans ce climat d’incertitude et de suspicion, nous sommes-là pour non seulement, vous apporter notre réconfort et notre compassion, mais aussi et surtout pour vous rassurer et vous réitérer notre indéfectible attachement à votre personne et aux idéaux de notre cher Parti. Monsieur le Président, Vous venez de perdre un « fils », mais sachez que vous avez encore à Didiévi des milliers de fils fidèles prêts à répondre à l’appel du Parti et prêts à assurer pleinement les missions que vous assignez pour la promotion du PDCI-RDA et pour la reconquête du pouvoir d’état en l’an 2020.

Excellence Monsieur le Président, Nous savons, et nous croyons que c’est l’un des nôtres le Président Félix HOUPHOUET-BOIGNY fils de Didiévi, grand visionnaire qui vous a confié le PDCI-RDA, nous ne pouvons qu’être avec vous, restez donc sans crainte car les peuples N’Zikpli et N’Ggban demeurent avec vous et le PDCI-RDA pour toujours. Nous voudrions vous informer qu’au retour dans notre Département nous organisons très bientôt un grand rassemblement à Didiévi pour démontrer notre fidélité et notre loyauté envers vous et le PDCI-RDA Cette manifestation permettra aussi de rassurer nos parents et montrera la vitalité du Parti chez les peuples N’ZIPLI et N’GBAN, aux yeux de la Côte d’Ivoire et du monde.

Merci Excellence Monsieur le Président, et soyez assuré de nos prières pour la réussite de ce grand combat que vous menez à la tête de notre grand parti le PDCI-RDA. Vive le PDCI-RDA, Vive la Côte d’Ivoire, Longue vie au Président Henri Konan BEDIE Longue vie au PDCI-RDA Je vous remercie.

Pour les populations N’zikpli et N’gban de Didievi

Porte-parole de la population du N’ZIPLI et N’GBAN

Mme DJOMO Ahou madeleine, Déléguée de Boli

Fait à Daoukro, le 31 Mai 2019