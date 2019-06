Titrologie: Revue de presse de Côte d’ Ivoire du 6 juin 2019

La titrologie du jeudi 6 juin 2019 met essentiellement en lumière l'interview de Charles Blé Goudé diffusée sur la chaîne France 24. La revue de presse ivoirienne accorde également une lucarne à l'actualité socio-politique.

Titrologie, Blé Goudé fait des confidences

"Plus de 4 mois après son acquittement, Blé Goudé fait le grand déballage sur France 24", lit-on à la Une de Le Temps, de ce jeudi 6 juin 2019. Le journal de l'opposition apprend aussi que "des chefs traditionnels de Didiévi tournent le dos à Ahoussou", suite à son adhésion au RHDP.

Charles Blé Goudé est en couverture de Notre Voie, où il affirme qu'il a "un projet pour la Côte d'Ivoire". Notre confrère révèle, par ailleurs, que "la JPDCI urbaine accuse le régime Ouattara" d'achat de conscience avec l'argent public.

Pour sa part, Le Quotidien d' Abidjan, dévoile "ce que cache l'interview de France 24 à Blé Goudé". Le journal bleu écrit en ouverture qu'il existe "une guerre totale entre Soro et Amadou Soumahoro" dans le cadre de l' Assemblée parlementaire francophone.

Dans sa titrologie, L' Inter, revient sur l'interview de Blé Goudé en reprenant les propos de l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo : "J'ai l'ambition de diriger mon pays". Le journal indépendant fait savoir qu'un "ancien ministre de Gbagbo empêché de sortir du pays" alors qu'il est attendu à Paris et Buxelles.

Le Jour Plus, pense que "Blé Goudé oublie ses 'crimes' et se moque des Ivoiriens". La Gazette, livre les dates des examens de CEPE et composition de passage.

À sa Une, Générations Nouvelles, note une crise à l' Assemblée parlementaire de la Francophonie. "Soro se révolte", titre le journal proche de l'ancien patron du Parlement ivoirien. Ce média publie une information selon laquelle des enseignants sont encore privés de salaire.

À en croire LG Infos, "le régime prépare un coup contre les Ivoiriens" dans le domaine du foncier rural. Dans l'affaire du décès d'une femme enceinte à Bonoua, le journal soutient que le Dr Aka Aoulé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, est un "médecin après la mort".

La titrologie de Soir Info, fait des "révélations surprenantes sur des contacts" entre les camps de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. On apprend également qu'avant le début de la CAN 2019, les plans de Kamara Ibrahim, sélectionneur ivoirien, sont bouleversés.

Parlant de la CAN 2019, le quotidien Super Sport, précise que "Kamara met la pression avant les Comores". Ce journal écrit que la finale de la Ligue des champions CAF, Espérance-WAC, est à rejouer sur un terrain neutre.

L' Expression, accorde sa couverture à un ex-bras droit de Balla Keita, qui fait de "grosses révélations" sur Bédié. Dans ce journal, "Siandou Fofana invite" le président du PDCI "à reprendre sa place au RHDP".

Dans une "lettre ouverte pleine de vérités", publiée dans Le Nouveau Réveil, le parti de Bédié "recadre Patrick Achi". Pour Mme Aka Véronique, présidente de l' UFPDCI rurale, "Ahoussou est un danger pour la République !".

Selon Le Sursaut, Guillaume Soro "repésente un danger pour le régime Ouattara". Quant à Le Patriote, il propose une interview d' Albert Flindé, qui déclare : "Sortons de l'émotion, le RHDP, c'est du concret."

Le Mandat, accorde la Une de son numéro de ce jeudi à l'ouverture du concours d'entrée direct à la gendarmerie nationale. Ce média revient sur le séjour de Daniel Kablan Duncan à Sanit-Pétersbourg.

L'Intelligent d' Abidjan, revient sur le drame de Micao, dans la commune de Yopougon, où la pluie a fait trois décès. Le confrère y a effectué un reportage. Le Rassemblement, dénonce "les dérives religieuses en Côte d' Ivoire". "Trop de pasteurs auto-proclamés", peut-on lire à la Une.