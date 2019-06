Côte d'Ivoire: Arafat dj parle de son arrestation et cogne Ariel Sheney

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Arafat dj s’est exprimé sur son arrestation par des éléments de la police judiciaire qui a été annoncée ce mercredi.

Arafat dj : ''Je remercie la justice ivoirienne''

Suite à l’annonce de l’arrestation d’Arafat dj par des éléments de la Police Judiciaire, qui dans la foulée, a été démentie par la direction générale de la police nationale, le Boss de la Yorogang a expliqué, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, qu’il était éffectivement à la Justice. ‘’J'étais à la justice tout à l’heure, je remercie la justice ivoirienne parce que c’est pas du jeu. Ne croyez pas que je suis tellement au dessus de la loi qu'on ne peut rien me faire, je suis un enfant béni de Dieu, il y a ce qu’on dit de moi. Mais quand moi je suis là, et puis je parle, quand la personne réfléchit, elle voit que Daishi a raison. J'ai toujours eu raison sur tout ce que j’ai eu à faire dans le couper décaler’’, a déclaré Arafat dj.

Selon des sources proches de l’auteur du moto moto, c’est la justice qui a ordonné l’interpellation d’Arafat afin de répondre de ses actes dans l’affaire qui l’oppose à la famille Naï. Pour rappel, Arafat dj qui a affirmé avoir surpris son protégé Naï en train de consommer la drogue dans sa maison, a corrigé ce dernier en le mettant à poil. Il a ensuite exposé les vidéos sur les réseaux sociaux. La famille du jeune homme a ensuite porté plainte et Arafat avait été condamné à 12 mois d’emprisonnement ferme.

Par ailleurs, Arafat a affirmé vouloir aller à la paix avec tous les artistes du Couper décaler qui ont eu des prises de bec avec lui. ''A tous mes amis du Couper décaler, on est réconcilié désormais, moi je me réconcilie avec vous. Je veux rester tranquille dans mon coin, je ne veux pas qu’on me dérange et je suis pour la réconciliation, mais quand tu te réconcilies, il faut venir avec le bon cœur. Je suis prêt à pardonner à tous les artistes, même à Juda (Ariel Sheney)’’, a soutenu le Daishi.