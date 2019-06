Arrestation d’ Ahmad Ahmad : Menace sur la CAN 2019 ?

Comme le révèle Jeune Afrique, le président de la Confédération africaine de football Ahmad Ahmad a été arrêté ce jeudi matin à Paris. Une arrestation qui intervient à une dizaine de jours de la Coupe d’Afrique des nations en Egypte.

Ahmad Ahmad va-t-il démissionner après les nombreux scandales de sa présidence ?

Jamais la gestion de la Confédération africaine de football n’avait autant été décriée. En fonction depuis deux ans, la présidence du Malgache Ahmad Ahmad est entachée de beaucoup de scandales. Dernièr en date, son interpellation ce jeudi matin à Paris où il participe au congrès de la FIFA, à la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde de football féminin, prévu ce vendredi.

Cette arrestation intrigue davantage à quelques jours de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en Egypte. La CAN 2019 doit débuter le 21 juin au Caire. Initialement attribuée au Cameroun, la grande messe du sport roi en Afrique a été confiée au pays des Pharaons. Un retrait qui a chamboulé le calendrier des autres CAN avec notamment l’attribution de celle de 2021 au Cameroun et l’autre de 2023 à la Côte d’Ivoire, où devait se tenir l’édition de 2021. La participation du Cameroun à ce tournoi étonne encore plus d’un, car la CAF bafoue ses propres textes. Ceux-ci prévoient en effet que lorsque l’organisation d’une compétition est retirée à un pays, celui est interdit d’y prendre et une amende lui est infligée.

S’agissant de l’interpellation d’ Ahmad Ahmad, Jeune Afrique révèle que des soupçons de corruption pèsent sur le patron de la CAF. Il doit notamment répondre de la rupture de contrat abusive entre l’instance africaine et l’équipementier allemand Puma. De même, des soupçons d’harcèlement sexuel pèsent sur la CAF d’Ahmad, comme l’a révélé l’ancien secrétaire de cette institution.

Cet épisode intervient quelques jours seulement après le sacre rocambolesque de l’Espérance de Tunis en Ligue des champions africaine. Une finale interrompue à cause des soucis liés à la VAR, introduite cette année dans les finales des compétitions interclubs. Siégeant à Paris, le Comité exécutif a annoncé mercredi que cette finale sera reconduite après la CAN en Egypte. Du jamais vu à ce niveau de la compétition !

Autant d’épisodes qui amènent à se demander si Ahmad Ahmad va-t-il aller au terme de son mandat. Le président malgache va-t-il céder à la pression ou encore être demis de ses fonctions à l’allure où vont les choses ?