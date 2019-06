Grosse altercation entre le général Makosso et ses followers

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Le révérend généralMakosso Camille n'a pas été tendre avec certains internautes qui ont posté des commentaires discourtois en-dessous de l'une de ses publications.

C'était chaud entre le général Makosso et ses abonnés

Le revérend général Makosso Camille est un homme de Dieu très atypique. Très actif sur les réseaux sociaux, il est connu pour son franc-parler. En un mot, il ne mâche ses mots. Lors de sa dernière tournée en Italie, ''le pasteur Couper-Décaler'' a posté une photo de lui en compagnie de sa femme. Les deux tourtereaux se trouvaient sur un petit bateau en pleine mer. '' L'amour ne s'explique pas, ça se vit'', tel était la légende qui accompagnait la publication du général.

Cette publication a été commentée par de nombreux internautes, dont certains se sont permis de lancer des piques à l'homme de Dieu. Un premier internaute a d'abord critiqué le maillot du Paris Saint-Germain que le général avait enfilé.

''Mais toi c'est toujours le maillot du PSG que tu portes. Tu laves leur vestiaire ou quoi'', a commenté un internaute qui a également eu droit à sa reponse. '' Non j’ai un fidèle Arthur Zagreb qui a signé un contrat pro à 16 ans, donc c’est une fierté. Mais toi que fais-tu dans ta petite vie d’inconnu ?'', a retorqué le général Makosso.

Un autre follower du révérend n'a pas du tout été poli en traitant les fidèles du général d'ignorants. ''Ces moutons, broussards, ignorants et pauvres gens qui te suivent et qui te donnent leur argent, me font vraiment de la peine'', a-t-il fait savoir. Pour sa part, le général n'a pas manqué de laisser un commentaire à ce dernier. ''La haine de n'avoir jamais vu l'Italie, je vais bien manger l'argent de mes fidèles. Ce sont des fidèles et c'est normal qu'ils s'occupent de leur père '', a-t-il repliqué.

Notons que les altercations entre le Géneral Makosso et les internautes sont très fréquentes. Il est régulièrement pris à partie par certains followers qui lui reprochent son arrogance et ses propos osés. Mais cela n'ébranle en rien la détermination du révérend général Makosso Camille qui voit, jour après jour, le nombre de ses followers sur les reseaux s'accroitre.