Afrique : Plusieurs pays dans le top 10 où la paix est la plus menacée

A travers l’indice Normandie, l’Union européenne vient de dresser un classement des pays où la paix est la plus menacée. Six pays africains se comptent parmi les mauvais élèves recensés.

La paix se trouve menacée dans plusieurs pays d'Afrique.

En marge du 75e anniversaire du débarquement de Normandie (célébré le 6 juin), l’Union européenne (UE) a dressé mercredi un état de la paix dans le monde. L’institution paneuropéenne s’est appuyée sur l’indice Normandie, fruit d’un partenariat avec le Parlement européen en 2018, pour mener son étude.

D’après elle, six des dix pays où la paix est la plus menacée dans le monde se trouve en Afrique. Sur les 137 pays classés (l’UE comptant pour une nation) six pays africains occupent les dernières places de ce classement : Tchad (127e), Soudan (129e), République centrafricaine (130e), République démocratique du Congo (130e), Soudan du Sud (132e) et Somalie (133e). Quatre pays d’Asie trustent également les dernières places de ce classement : Irak (128e), l’Afghanistan (133e), Pakistan (135e) et Syrie (136e).

L’indice Normandie se base huit menaces retenues par l’Union européenne. Il s’agit du terrorisme, des menaces hybrides, de la crise économique, du changement climatique, de l’insécurité énergétique, des conflits violents, de la cybersécurité, la désinformation, des États fragiles, de la criminalité transfrontière et des armes de destruction massive (ADM). Il s’agit de la première expérience pour l’indice Normandie. Réalisé par l’Institute for Economics and Peace, basé à Sydney, cet indice se veut un instrument pour « fournir aux parlementaires européens des outils qui leur permettent de faire des choix politiques ».